3 фильма про огромных чудовищ 

В самых кассовых фильмах обязательно должна быть зрелищная сцена битвы. А если эта битва с огромным монстром, билеты на сеансы улетят за считанные минуты. Мы собрали для вас 3 фильма с самыми огромными и страшными чудовищами.
1. Мег: Монстр глубины
В фильме Джейсон Стэтхэм появляется в роли дайвера-спасателя, который участвует в глубоководной океанской экспедиции. Ученые обнаружили существа, которые должны были вымереть много миллионов лет назад, но среди них была и гигантская акула. Герой Стэтхэма вместе с учеными пытаются спасти сломанный батискаф и убить монстра.
2. Тихоокеанский рубеж
Уже который год люди пытаются победить инопланетных монстров, которые появляются из морских глубин. Было создано специальное оружие — роботы-защитники, которые должны справиться с вторжением. Во второй части «Тихоокеанкого рубежа» самое зрелищное — финальная битва егерей и чудовища мега-кайдзю.
3. Рэмпейдж
Главный герой фильма, приматолог Дэвис Окойи, которого играет Дуэйн Джонсон, когда-то давно спас от смерти самца гориллы и они стали друзьями. Позже горилла стала жертвой генетического эксперимента, достигла гигантских размеров и отправилась крушить города в Северной Америке вместе с гигантским волком.