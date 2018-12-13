3 фильма про огромных чудовищ

В самых кассовых фильмах обязательно должна быть зрелищная сцена битвы. А если эта битва с огромным монстром, билеты на сеансы улетят за считанные минуты. Мы собрали для вас 3 фильма с самыми огромными и страшными чудовищами.

1. Мег: Монстр глубины

В фильме Джейсон Стэтхэм появляется в роли дайвера-спасателя, который участвует в глубоководной океанской экспедиции. Ученые обнаружили существа, которые должны были вымереть много миллионов лет назад, но среди них была и гигантская акула. Герой Стэтхэма вместе с учеными пытаются спасти сломанный батискаф и убить монстра.

2. Тихоокеанский рубеж

Уже который год люди пытаются победить инопланетных монстров, которые появляются из морских глубин. Было создано специальное оружие — роботы-защитники, которые должны справиться с вторжением. Во второй части «Тихоокеанкого рубежа» самое зрелищное — финальная битва егерей и чудовища мега-кайдзю.

3. Рэмпейдж