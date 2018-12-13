Неземное создание: 5 фильмов про пришельцев

Кровожадные монстры и прелестные инопланетянки.

«Хищник» Шейна Блэка выходит онлайн. В честь такого события вместе с онлайн-кинотеатром Okko подобрали для вас еще несколько лент про встречи с пришельцами — как приятные, так и не очень. Активируйте промокод 20181705 и в течение 10 дней смотрите фильмы этой подборки, а также любые из 20 000 лент пакета подписок «Оптимальный» совершенно бесплатно.

«Нечто»

Кадр из фильма "Нечто"

Приквел к фильму «Нечто» 1982 года с Куртом Расселлом. Группа исследователей находят в Антарктиде странный объект, вмерзший в глыбу льда. При попытке взять образец ткани существо просыпается и убивает ученого. Скоро становится ясно, что «нечто» может принимать какой угодно облик, включая любого из тех, кто находится на базе, и отныне никто не может чувствовать себя в безопасности.

«Район №9»

Кадр из фильма "Район №9"

Район №9 — лагерь для беженцев с другой планеты. Несмотря на устрашающий вид, инопланетяне не намерены стирать человечество с лица Земли или захватывать наши ресурсы. Все, чего они хотят — вернуться домой. Но это не имеет значения — чужакам не рады, и чем дольше пришельцы живут на Земле, тем сильнее среди людей растет недовольство. Название и сюжет фильма — отсылка к режиму апартеида в ЮАР и «шестому району» Кейптауна, зоне «только для белых». Фильм получил четыре номинации на «Оскар», в том числе за лучший фильм и лучшие визуальные эффекты.

«Как разговаривать с девушками на вечеринках»

Кадр из фильма "Как разговаривать с девушками на вечеринках"

По рассказу Нила Геймана . Лондон 1977 года. Трое панков попадают на вечеринку с участием девушек — пришелиц с другой планеты. Один из друзей, Энн, знакомится с любопытной инопланетянкой Зан и решает помочь ей лучше узнать мир людей — чем они интересуются, к чему стремятся, что любят. Только вот жить Зен осталось всего 48 часов.

«Внеземное эхо»

Кадр из фильма "Внеземное эхо"

Трое подростков получают на смартфоны странные сигналы. Стремление расшифровать загадочные сообщения приводит их к встрече с инопланетным существом, как выясняется при близком знакомстве — дружелюбным и милым. Ребята хотят ему помочь, но очень скоро становится ясно, что им всем — и мальчикам, и пришельцу — угрожает опасность.

«Хищник»

Кадр из фильма "Хищник"

Премьера онлайн

Продолжение франшизы о пришельцах, которые оттачивают на Земле свои охотничьи навыки. Боец спецназа МакКенна, будучи в мексиканских джунглях, становится свидетелем прибытия инопланетных монстров. Его признают невменяемым и отправляют в психиатрическую лечебницу. Однако именно он и другие ветераны из того же заведения станут отрядом, который должен остановить Хищников. Зрелищный, смешной и кровавый фантастический боевик от режиссера «Славных парней».

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