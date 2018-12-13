Неземное создание: 5 фильмов про пришельцев 

Кровожадные монстры и прелестные инопланетянки.
«Хищник» Шейна Блэка выходит онлайн. В честь такого события вместе с онлайн-кинотеатром Okko подобрали для вас еще несколько лент про встречи с пришельцами — как приятные, так и не очень. Активируйте промокод 20181705 и в течение 10 дней смотрите фильмы этой подборки, а также любые из 20 000 лент пакета подписок «Оптимальный» совершенно бесплатно.
«Нечто»
Кадр из фильма "Нечто"
2011 г., режиссер Маттис ван Хейниген мл., в ролях: Мэри Элизабет Уинстэд, Джоэл Эдгертон, Ульрих Томсен, Эрик Кристиан Олсен.
Приквел к фильму «Нечто» 1982 года с Куртом Расселлом. Группа исследователей находят в Антарктиде странный объект, вмерзший в глыбу льда. При попытке взять образец ткани существо просыпается и убивает ученого. Скоро становится ясно, что «нечто» может принимать какой угодно облик, включая любого из тех, кто находится на базе, и отныне никто не может чувствовать себя в безопасности.
«Район №9»
Кадр из фильма "Район №9"
2009 г., режиссер Нил Бломкамп, в ролях: Шарлто Копли, Джейсон Коуп, Натали Болтт, Сильвен Страйк.
Район №9 — лагерь для беженцев с другой планеты. Несмотря на устрашающий вид, инопланетяне не намерены стирать человечество с лица Земли или захватывать наши ресурсы. Все, чего они хотят — вернуться домой. Но это не имеет значения — чужакам не рады, и чем дольше пришельцы живут на Земле, тем сильнее среди людей растет недовольство. Название и сюжет фильма — отсылка к режиму апартеида в ЮАР и «шестому району» Кейптауна, зоне «только для белых». Фильм получил четыре номинации на «Оскар», в том числе за лучший фильм и лучшие визуальные эффекты.
«Как разговаривать с девушками на вечеринках»
Кадр из фильма "Как разговаривать с девушками на вечеринках"
2017 г., режиссер Джон Кэмерон Митчелл, в ролях: Николь Кидман, Рут Уилсон, Эль Фаннинг, Стивен Кэмпбелл Мур.
По рассказу Нила Геймана. Лондон 1977 года. Трое панков попадают на вечеринку с участием девушек — пришелиц с другой планеты. Один из друзей, Энн, знакомится с любопытной инопланетянкой Зан и решает помочь ей лучше узнать мир людей — чем они интересуются, к чему стремятся, что любят. Только вот жить Зен осталось всего 48 часов.
«Внеземное эхо»
Кадр из фильма "Внеземное эхо"
2014 г., режиссер Дэйв Грин, в ролях: Тео Хальм, Астро, Риз Хартвиг, Элла Валестедт, Элджи Смит.
Трое подростков получают на смартфоны странные сигналы. Стремление расшифровать загадочные сообщения приводит их к встрече с инопланетным существом, как выясняется при близком знакомстве — дружелюбным и милым. Ребята хотят ему помочь, но очень скоро становится ясно, что им всем — и мальчикам, и пришельцу — угрожает опасность.
«Хищник»
Кадр из фильма "Хищник"
Премьера онлайн
2018 г., режиссер Шейн Блэк, в ролях: Бойд Холбрук, Треванте Роудс, Джейкоб Тремблей, Оливия Манн.
Продолжение франшизы о пришельцах, которые оттачивают на Земле свои охотничьи навыки. Боец спецназа МакКенна, будучи в мексиканских джунглях, становится свидетелем прибытия инопланетных монстров. Его признают невменяемым и отправляют в психиатрическую лечебницу. Однако именно он и другие ветераны из того же заведения станут отрядом, который должен остановить Хищников. Зрелищный, смешной и кровавый фантастический боевик от режиссера «Славных парней».
Единственная лента подборки, на которую не действует промокод, поскольку это онлайн-премьера: фильм недавно прошел в кино. Full-HD-версия стоит 399 рублей, версия в SD-качестве 299 рублей. Покупка навсегда: приобретаете один раз и смотрите сколько угодно!