5 главных российских хорроров 2018 года

В 2018 году вышло много запоминающихся картин, отличились не только зарубежные, но и российские фильмы. Особенно зрителей порадовали ужастиками, на которые в этому году российские режиссеры и продюсеры решили обратить внимание. Расскажем вам о пяти самых главных российских хоррорах этого года.

1.Русалка. Озеро мертвых

Режиссер Святослав Подгаевский , известный своими работами над картинами «Пиковая дама» и «Невеста», представил новый проект. «Русалки. Озеро мертвых» рассказывает о Романе, который, поссорившись со своей девушкой, отправляется с друзьями загород. В ночном лесу он встречает настоящую русалку и она накладывает на него чары. И теперь спасти его может только его возлюбленная.

Кадр из фильма "Русалка. Озеро мертвых"

2. Гоголь. Вий

“Гоголь. Вий” самый успешный фильм 2018 года, который собрал в российском прокате больше 7 миллионов долларов. Хоррор рассказывает о писаре из Санкт-Петербурга Николае Гоголе. Он решает найти убийцу нескольких девушек в окрестностях села Диканька.

Кадр из фильма "Гоголь. Вий"

3. Проигранное место

Режиссерский дебют Надежды Михалковой пришелся на ужастик. Хоррор-история о подростках, которые однажды узнают одну городскую легенду про проклятый кинотеатр. Главные герои фильма, десять учеников старших классов, решают разоблачить этот миф.

Кадр из фильма "Проигранное место"

4. Фото на память

Несколько друзей отправляются загород и, случайным образом, находят заброшенное здание. Они решают залезть в него и находят там старый советский фотоаппарат. Вскоре выясняется, что любой, кто попадал в кадр фотоаппарата, умирал мучительной смертью.

Кадр из фильма "Фото на память"

5. Проводник

Главная героиня хоррора Катя, которую играет Александра Бортич , обладает мистической способностью видеть призраков. Однажды у нее пропадает сестра, и когда полиция отказывается вести это дело, она отправляется на поиски одна.