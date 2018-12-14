«Парк Юрского периода» стал культурным достоянием

Парк Юрского периода " вошел в список кинопроектов, которые будут считаться культурным достоянием, важными в культурном, историческом или эстетическом отношении.

Подобный список каждый год составляет Национальный реестр кинофильмов США, все отобранные фильмы будут отправлены на вечное хранение в особый архив библиотеке Конгресса.

Кроме «Парка Юрского периода» отмечены фильмы: "Золушка", "Моя прекрасная леди", "Ребекка", "Сияние", «Горбатая гора», «Леди из Шанхая» и другие. Как отметила руководитель библиотеки Конгресса Карла Хейден, отдельные фильмы должны охраняться лучше, поскольку они «документируют историю, культуру, надежды и мечты».