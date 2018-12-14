«Богемская рапсодия» стала лучшим музыкальным байопиком

Фильм режиссера Брайана Сингера установил абсолютный рекорд, собрав в международном и американском прокате в общей сложности почти 609 миллионов долларов, сообщает издание Deadline.

Таким образом «Богемская рапсодия» стала самым кассовым музыкальным байопиком в истории, обойдя бывших рекордсменов по сборам: фильмы «Величайший шоумен» и «Голос».

Сообщается также, что лучше всех приняли фильм зрители Туманного Альбиона: в Великобритании поклонники легендарной группы потратили на билеты 57,9 миллиона долларов. Прокат в России принес фильму 8,2 миллиона долларов.

Картина, рассказывающая историю легендарной группы «Qeen» и ее знаменитого вокалиста Фредди Меркьюри вышла в прокат в начале ноября. Фильм был восторженно принят зрителями и получил благосклонную оценку критиков: лента номинирована на две премии «Золотой Глобус» и две премии Гильдии актеров США.