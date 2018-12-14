Прототипы мультяшных героев

Диснеевские аниматоры, работавшие над мультипликационным фильмом «Аладдин» (1992) долго выбирали, с кого им рисовать главного героя. Кандидатур было две: актёры Майкл Джей Фокс Том Круз . В итоге выбор пал на Круза, и не последнюю роль в этом сыграла красота Тома.

Мультипликаторы, создавая персонажей, вдохновляются не только сюжетом, но и образами живых людей. Ещё во времена самого Диснея анимационных героев срисовывали с актёров и ведущих, продолжается традиция и сейчас. Так, прообразом строгого дизайнера одежды Эдны Мод в мультике «Суперсемейка» (2004) стала голливудская легенда — дизайнер костюмов Эдит Хэд.

Ещё один интересный персонаж — харизматичная злодейка Урсула из мультфильма «Русалочка» (1989). Любопытно, что ведьму срисовали не с женщины, а с артиста-трансвестита по имени Дивайн. В семидесятые годы он был известен как Харрис Глен Милстед, актёр и певец, но после стал выступать в шоу трансвеститов.

У кого позаимствовал внешность моряк Папай из серии мультфильмов? Кто стал прототипом индейской принцесса Покахонтас из одноимённого мультфильма 1995 года? Как художница-мультипликатор подарила черты красавице Белль из истории «Красавица и Чудовище» (1991)? Обо всём этом рассказывает видео.