Новогодние фильмы, которые уже пора пересмотреть

Конечно, в вашей ленте уже промелькнула не одна имбирно-пряничная киноподборка! Но мы решили пойти другим путем и специально для вас составили настоящий салатик оливье вместо привычного снежно-уютного чтива.

«Хроники Нарнии» — для тех, кто ну очень хочет в сказку

А еще для тех, кто мечтает лечь звездочкой на диване в пижаме с оленями, а не вот это вот все. Очень вас понимаем и тоже ждем заветного боя курантов, чтобы начать 2019-й с чистого листа! Информация для тех, кому не терпится отправиться в Нарнию вот прямо сейчас: 14 и 21 декабря в 19:30 на Канале Disney можно будет посмотреть две части трилогии. Сахарный снежочек, фавн в красном шарфе и Тильда Суинтон на санях — что еще нужно для счастья?

«Один дома» — для истинных ценителей классики

Потому что вы зачем-то снова посмотрели видео с Калкиным у Джимми Фэллона и срочно хотите это развидеть. Пусть же для нас и для вас Маколей всегда остается милым пареньком в шапке с помпоном, покупающим все подряд в американском супермаркете. Аминь!

«Отпуск по обмену» — для романтичных натур

Плачущий Джуд Лоу , прыгающая на кровати Кейт Уинслет , бегущая по снегу Камерон Диас и все это под музыку прекрасного Ханса Циммера — такую милоту можно пересматривать бесконечно! Включайте в сотый раз, скачивайте мелодию Iris and Jasper и обязательно напишите смс своим любимым, если они далеко.

«Крепкий орешек» — для тех, кому надо выпустить пар

Вы же помните шутку, что в декабре все люди делятся на два типа: тех, кто голосует за «Один дома», и тех, кто выбирает «Крепкий орешек»! Лично мы не можем определиться, поэтому советуем посмотреть их оба. В любой последовательности!

«Вам письмо» — для тех, кто скучает по 90-м…

… и все еще верит в идеальные знакомства в интернете. Очень славная романтическая комедия с одной из главных кино-пар 90-х ( Ричард Гир плюс Джулия Робертс не в счет!). Мэг Райан и Том Хэнкс в этих странных безразмерных брюках и в компании милейшей собачки — лучший антидепрессант. И не забывайте про ароматические свечки!

«Полярный экспресс» — для тех, кто хочет еще немножко Тома Хэнкса

Только на этот раз в анимационном обличье! Каждый раз включая этот мультфильм, мы не можем не изумляться: как, ну как можно сомневаться, когда САМ Том Хэнкс предлагает тебе бесплатный билет на «Полярный экспресс»? Ох уж эти дети…

«Гринч — похититель Рождества» — для тех, кто весь декабрь носит свитеры с оленями

Говорите, что хотите, но нет на земле «более костюмированного» рождественского фильма, чем «Гринч» с Джимом Керри в главной роли! Вне всяких сомнений эта музыкальная картина вдохновит вас на покупку очередного ugly свитера (а может быть, еще и носочков!)

«Ирония судьбы или С легким паром» — для тех, кто планирует готовить заливную рыбу

А еще для тех, кто любит зимой носить ботиночки на тонкой подошве или планирует в новогоднюю ночь лететь в Питер. Так сказать, для вдохновения! И веник с собой прихватите, конечно.

«Щелкунчик и четыре королевства» — для тех, кто снова не смог достать билеты в Большой

Прекрасно вас понимаем и очень сочувствуем. Но очень рекомендуем отправиться в кино и посмотреть «Щелкунчик и четыре королевства», где очень-очень-очень много танцевальных сцен. Чудесная музыка Чайковского, роскошные костюмы — шик, блеск, красота!

«Реальная любовь» — решительно для всех!

Потому что all you need is love и love is all you need. Что тут еще добавишь?