Фильмы о свадьбах для тех, кто утомился готовиться к торжеству

Даже тщательно спланированная свадьба может в секунду превратиться в хаос. Достаточно какой-то мелочи, чтобы долгожданное торжество обернулось настоящим кошмаром. Испорченный праздник — страшный сон каждой невесты.

Не пугайтесь. Отвлекитесь от предсвадебных хлопот и посмотрите, как с проблемами справляются герои романтических комедий. И берите с них пример. Ведь порой чтобы изменить, казалось бы, самую ужасную ситуацию, достаточно лишь взглянуть на нее по-другому.

"Война невест". Две подруги с детства мечтали о роскошной свадьбе в отеле «Плаза». Мечта сбылась, но лишь с одной поправкой: их свадьбы назначены на один день… Отступать не хочет никто, и в результате подготовка к мероприятию превращается в попытки испортить торжество соперницы. Но женская дружба все же существует, и невесты в итоге вспоминают о том, что действительно важно.

Кадр из фильма "Сбежавшая невеста"

"Сбежавшая невеста". Фильм конца 90-х с главной красоткой Джулией Робертс в главной роли обязателен к просмотру тем невестам, которые бесконечно сомневаются, правильно ли поступают. Да и не только им. Замечательная и добрая картина, о девушке, сбегающей из-под венца из-за боязни серьезности шага, поможет понять, что все не так страшно, когда рядом именно твой мужчина.

Кадр из фильма "Свадебный переполох"

"Свадебный переполох". Главная героиня фильма устраивает безупречные свадебные торжества для десятков пар, но сама напрочь лишена личной жизни. Однажды она знакомится с симпатичным доктором, который отвечает ей взаимностью, но по иронии судьбы ей предстоит заниматься подготовкой его свадьбы. Конечно, всех ждет хеппи энд. Романтичная сказка? Возможно. Но такая красивая!

Кадр из фильма "Горько"

"Горько". Это фильм о том, что может произойти, если на своей свадьбе вы стараетесь угодить всем. Герои мечтают о красивой, сдержанной свадьбе: разработанный сценарий, морское побережье…Но родители пары приверженцы традиций и требуют, чтобы все было «как у людей». В отчаянии герои решают устроить одновременно две свадьбы… Что из этого вышло? Конечно, не то, что они ожидали.

Кадр из фильма "27 свадеб"

"27 свадеб". Еще один фильм об устроительнице чужого счастья в ущерб личному. Что делать, если в вашем шкафу почти три десятка платьев подружки невесты, а вот подвенечного нет и не предвидится? Поставить цель выйти замуж за начальника. Но у судьбы, как известно, свои планы. А на горизонте возникает журналист, которому необходимо написать историю о вечной подружке невесты.

Кадр из фильма "Немножко женаты"

"Немножко женаты". Том и Вайолет вместе пять лет. И почти все это время собираются пожениться. Через год после первой встречи пара объявила о помолвке, но до сих пор свадьба не состоялось. То бывшие подружки жениха вставляют палки в колеса, то родственники умирают в самый неподходящий момент, то босс невесты становится препятствием… Кажется, что миссия невыполнима. Или нет?

Кадр из фильма "Друг невесты"

"Друг невесты". Через 10 лет после знакомства Том осознает, что все это время влюблен в свою подругу Ханну, но боится обязательств и не признается девушке в чувствах. Но долго ждать чревато последствиями: сердце Ханны покоряет богатый шотландец, а Тому отводится роль друга невесты на свадьбе. И вот тут он решает отбить даму сердца у жениха.

Кадр из фильма "Моя большая греческая свадьба"

"Моя большая греческая свадьба". Даже если вам немного за 30… Понимаете, да? Гречанка Тула все еще не замужем и страшно переживает по этому поводу. Но случайная встреча приносит долгожданную любовь. Одна проблема — избранник девушки не грек. Более того — вегетарианец. И как объяснить это многочисленной греческой родне?

Кадр из фильма "Mamma Mia"

"Mamma Mia!". Романтическая комедия-мюзикл о свадьбе юной девушки, пригласившей на свой праздник трех потенциальных отцов. Самое интересное начинается в тот момент, когда на торжество начинают съезжаться гости… Непревзойденные хиты группы «Abba», зажигательные танцы и забавный сюжет делает мюзикл обязательным к просмотру.