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Голливуд не будет экранизировать «Метро 2033» 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Скриншот из игры "Metro 2033"
Американские кинематографисты отказались от адаптации фантастического романа Дмитрия Глуховского "Метро 2033". Продюсерами фильма были Стивен Л'Орё и Майкл Де Лука, а сценарием занимался Ф. Скотт Фрейзер.
Изначально события книги собирались перенести в Вашингтон, но многие ключевые темы романа на американской почве оказались непонятными для потенциальной аудитории. Об этом рассказал писатель в интервью порталу VG247. Сейчас права на экранизацию вернулись к автору.
Роман "Метро 2033" вышел в 2005 году. Герои пытаются выжить в московской подземке после Третьей мировой войны. У книги есть два продолжения, а также серия компьютерных игр.
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