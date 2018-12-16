Голливуд не будет экранизировать «Метро 2033»

Американские кинематографисты отказались от адаптации фантастического романа Дмитрия Глуховского "Метро 2033". Продюсерами фильма были Стивен Л'Орё и Майкл Де Лука, а сценарием занимался Ф. Скотт Фрейзер.

Изначально события книги собирались перенести в Вашингтон, но многие ключевые темы романа на американской почве оказались непонятными для потенциальной аудитории. Об этом рассказал писатель в интервью порталу VG247. Сейчас права на экранизацию вернулись к автору.

Роман "Метро 2033" вышел в 2005 году. Герои пытаются выжить в московской подземке после Третьей мировой войны. У книги есть два продолжения, а также серия компьютерных игр.