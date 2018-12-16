5 фильмов для действительно умных зрителей

Картины в нашей сегодняшней подборке не для легкого просмотра. Они вряд ли смогут развлечь вас после трудового дня, но зато дадут немало пищи для размышлений.

"Малхолланд-драйв" (2001)

Начинающая актриса Бетти ( Наоми Уоттс ) находит потерявшую память Риту ( Лаура Хэрринг ) и пытается помочь ей вспомнить свою жизнь до аварии. Девушки стараются выяснить, что произошло, следуя изредка всплывающим воспоминаниям Риты, и зрители вместе с ними погружаются в мир иллюзий и снов.

Дэвид Линч описал свой фильм как "любовная история в городе снов" и отказался хоть как-то объяснить происходящее в картине. Вот уже несколько десятилетий зрители предлагают свои варианты трактовки сюжета.

"Престиж" (2006)

Два друга-фокусника Альфред Борден ( Кристиан Бэйл ) и Роберт Энжиер ( Хью Джекман ) после гибели жены последнего становятся врагами. Они готовы использовать все свое искусство, чтобы одержать победу и растоптать противника. И для последней дуэли оба приготовили свои лучшие трюки.

"Человек с Земли" (2007)

Профессор Джон Олдмен устраивает прощальную вечеринку, так как собирается переехать. Друзья не могут понять, что заставляет Джона уехать. Поддавшись порыву, он делает неожиданное признание, которое переворачивает мировоззрение всех его коллег: и пожилого психолога, и антрополога, и историка искусств, и археолога.

"Остров проклятых" (2010)

Федеральный маршал Эдвард Дэниэлс ( Леонардо Ди Каприо ) и его напарник Чак Оул ( Марк Руффало ) приезжают на остров Шаттер, где расположена лечебница для умалишенных преступников, чтобы расследовать исчезновение ее пациентки Рейчел Соландо.

Дэниэлс пытается сохранить разум среди душевнобольных, но правда оказывается страшнее любого безумия, а ее достоверность остается под вопросом.

"Жизнь Пи" (2012)

Главный герой рассказывает писателю историю своего невероятного путешествия через океан. Вместе с родителями и домашним зоопарком Пи плывет в Канаду, но корабль попадает в шторм. Пи оказывается в шлюпке с гиеной, раненной зеброй, обезьянкой и тигром. Вскоре в живых остаются только мальчик и тигр, которым предстоит вместе добираться до побережья Мексики.

Писатель приходит в восторг от захватывающего рассказа, но представители компании-судовладельца оказываются более дотошными и узнают более реальную и мрачную историю.