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5 фильмов для действительно умных зрителей 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Малхолланд-драйв"
Картины в нашей сегодняшней подборке не для легкого просмотра. Они вряд ли смогут развлечь вас после трудового дня, но зато дадут немало пищи для размышлений.

"Малхолланд-драйв" (2001)

Начинающая актриса Бетти (Наоми Уоттс) находит потерявшую память Риту (Лаура Хэрринг) и пытается помочь ей вспомнить свою жизнь до аварии. Девушки стараются выяснить, что произошло, следуя изредка всплывающим воспоминаниям Риты, и зрители вместе с ними погружаются в мир иллюзий и снов.
Дэвид Линч описал свой фильм как "любовная история в городе снов" и отказался хоть как-то объяснить происходящее в картине. Вот уже несколько десятилетий зрители предлагают свои варианты трактовки сюжета.

"Престиж" (2006)

Два друга-фокусника Альфред Борден (Кристиан Бэйл) и Роберт Энжиер (Хью Джекман) после гибели жены последнего становятся врагами. Они готовы использовать все свое искусство, чтобы одержать победу и растоптать противника. И для последней дуэли оба приготовили свои лучшие трюки.

"Человек с Земли" (2007)

Профессор Джон Олдмен устраивает прощальную вечеринку, так как собирается переехать. Друзья не могут понять, что заставляет Джона уехать. Поддавшись порыву, он делает неожиданное признание, которое переворачивает мировоззрение всех его коллег: и пожилого психолога, и антрополога, и историка искусств, и археолога.

"Остров проклятых" (2010)

Федеральный маршал Эдвард Дэниэлс (Леонардо Ди Каприо) и его напарник Чак Оул (Марк Руффало) приезжают на остров Шаттер, где расположена лечебница для умалишенных преступников, чтобы расследовать исчезновение ее пациентки Рейчел Соландо.
Дэниэлс пытается сохранить разум среди душевнобольных, но правда оказывается страшнее любого безумия, а ее достоверность остается под вопросом.

"Жизнь Пи" (2012)

Главный герой рассказывает писателю историю своего невероятного путешествия через океан. Вместе с родителями и домашним зоопарком Пи плывет в Канаду, но корабль попадает в шторм. Пи оказывается в шлюпке с гиеной, раненной зеброй, обезьянкой и тигром. Вскоре в живых остаются только мальчик и тигр, которым предстоит вместе добираться до побережья Мексики.
Писатель приходит в восторг от захватывающего рассказа, но представители компании-судовладельца оказываются более дотошными и узнают более реальную и мрачную историю.
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