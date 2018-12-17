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По вине Равиковича актер получил сотрясение мозга 

Рамблер 40 минут назад
Актеру Александру Пяткову катастрофически не везло на съемках комедии «Покровские ворота». Он участвовал всего в одном коротком эпизоде в поликлинике — его персонаж нетерпеливо врывается в кабинет медсестры на укол. Но кто бы мог подумать, что эта сцена окажется травмоопасной, и Пятков со съемочной площадки уедет на скорой с сотрясением мозга. Во время съемок Пятков стоял за дверью, готовясь выглянуть из-за нее. Но в какой-то момент его коллега Анатолий Равикович, игравший в кадре влюбленного Хоботова, внезапно вылетел из-за двери, открыв ее со всей силой. Пятков получил серьезный удар в лицо и рухнул на пол. Съемки были приостановлены, а актера увезли в больницу, где и диагностировали легкую черепно-мозговую травму. Однако на этом неудачи Пяткова не закончились. После возвращения на съемочную площадку народный артист настрадался от рук Елены Кореневой, которая ставила ему уколы. К несчастью, исполнительница роли медсестры Людочки не знала, как правильно делается эта процедура, и Пяткову пришлось выдержать несколько дублей болезненной экзекуции. В те минуты актеру пришлось нелегко, он не смог сдержаться и кричал от боли, чем вызвал полное удовлетворение режиссера — ведь сцена получилась очень натуральной. Но руководство не оценило старания Пяткова, эпизод с самим уколом цензура потребовала вырезать.
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