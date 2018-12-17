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Новый «Человек-паук» установил рекорд по сборам 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма «Человек-паук. Через вселенные»
«Человек-паук. Через вселенные» показал лучшие кассовые сборы за первый уикенд в декабре. Новая версия знаменитой франшизы Marvel сумела собрать 35 миллионов долларов. Шуму вокруг фильма добавляет то, что впервые полнометражный фильм о Питере Паркере стал анимационным, и даже получил номинацию на «Золотой глобус» как лучший мультфильм. Общие сборы картины на сегодняшний день — 56 миллионов долларов.
Таким образом, новый «Паук» подвинул главное анимационное событие осени — «Ральф против интернета» сразу на четвертое место. На третьем, в свою очередь, оказался еще один мультфильм — рождественский хит «Гринч», который вот уже пять недель штурмует вершины мирового бокс-офиса.
На почетное второе место взлетела новая драма 88-летнего Клинта Иствуда — «Наркокурьер», собравшая за первый уикенд 17 миллионов. Это история о ветеране Второй мировой войны, который вынужден работать наркокурьером, чтобы свести концы с концами. Главную роль в фильме исполнил сам Клинт Иствуд, а его партнером стал Брэдли Купер, уже работавший с Иствудом в военной драме «Снайпер».
Купить билеты на фильм можно на Афише
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