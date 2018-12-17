Вышли трейлеры самых ожидаемых фильмов 2019 года

Аббатство Даунтон, режиссер Майкл Энглер

На выходных был опубликован долгожданный тизер-трейлер полнометражной версии исторического сериала «Аббатство Даунтон». На большие экраны картина выйдет только в сентябре 2019 года, но фанаты знаменитой саги уже сейчас могут по достоинству оценить ее масштаб и красоту.

«Лего Фильм 2», режиссер Майк Митчелл

Продолжение полнометражного мультфильма о вселенной «Лего» выйдет только в феврале, но авторы не спроста решили показать трейлер именно сейчас. Главный герой, Эммет, намерен устроить грандиозную новогоднюю вечеринку. И это несмотря на хаос, в который погрузился мир.

«Катарсис», режиссер Энтони Марас

Реальная история отеля «Тадж-Махал» в Мумбаи, который оказался в эпицентре крупной террористической атаки в 2008 году. Тогда несколько террористов захватили заложников и удерживали их в течение ночи. Главные роли исполнили главный голливудский индиец Дэв Паттель и Арми Хаммер

«Битва за Землю», режиссер Руперт Уайатт

В будущем люди научились сосуществовать с инопланетными гостями, которые оккупировали благополучный район Чикаго. Общество разделилось на коллаборационистов и диссидентов. Им удавалось мирно существовать друг с другом ровно до того момента, пока инопланетные гости не решили захватить всю планету. Главную роль исполнили Джон Гудман и звезда «Лунного света» Эштон Сандерс

«Барашек Шон: Фармагеддон», режиссеры Уилл Бечер и Ричард Фелан

Еще одной историей о пришельцах из космоса стало продолжение приключений барашка Шона и его друзей. На этот раз Шон сталкивается с таинственными знаками, которые кто-то оставляет в поле, а потом оказывается в плену у инопланетян.