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Забавные существа из кино 

Рамблер 2 часа назад
В кинофильмах появляются не только люди, иногда там встречаются говорящие животные и даже персонажи, которые в обычной жизни существовать не могут. И многие эти герои про-настоящему забавны, имена их становятся нарицательными, а шутки становятся мемами.
1. «Марс атакует!» (1996). По сюжету на Землю прилетели инопланетяне, которые намерены захватить планету. Пришельцы в фантастической комедии выглядят немного нелепо, поскольку их мозги прикрыты не черепом, а прозрачным колпаком. Впрочем, комичный вид инопланетян обманчив, они весьма агрессивны и злопамятны.
2. «Третий лишний» (2012). Говорящий плюшевый медведь Тэд, любимец главного героя, — очарователен с виду, но циничен внутри. Привыкший к обожанию и безграничному вниманию хозяина медведь пытается помещать его отношениям в возлюбленной, применяя и нечестные способы.
3. «Гремлины» (1984). Прелестный пушистый зверёк с огромными глазами может кого угодно заставить умиляться. Но по неосторожности он с помощью воды и солнечного света превращается в маленькое злобное чудовище с жаждой разрушения, а заодно порождает армию себе подобных. И тут уже не до восторгов.
Смотрите ролик и узнайте о других персонажах, которые забавляют, но слегка пугают.
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