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«Безумно богатые азиаты» вышли онлайн 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: фильм «Безумно богатые азиаты»
Okko покажет хит американского кинопроката.
В онлайн-кинотеатре Okko вышел фильм «Безумно богатые азиаты» — романтическая комедия режиссера Джона М. Чу («Иллюзия обмана 2», «Шаг вперед 3D») по одноименному бестселлеру Кевина Квана. Лента с огромным успехом прошла в США, при бюджете $30 млн собрав более $173 млн только в Америке (общие кассовые сборы — свыше $237) и больше трех недель продержавшись на первом месте американского бокс-офиса.
По сюжету, американка китайского происхождения Рэйчел Чу вместе с бойфрендом едет на свадьбу его лучшего друга в Сингапур, где узнает, что на самом деле ее спутник сказочно богат, и едва ли не все местные женщины мечтают выйти за него замуж. В главных ролях — актриса Констанс Ву, известная по сериалу «Трудности ассимиляции», и телеведущий из Малайзии Генри Голдинг. В фильме также снималась Мишель Йео, звезда фильмов «Мемуары гейши» и «Крадущийся тигр, затаившийся дракон».
«Картину Джона М. Чу называют культурным явлением — мало кто ожидал, что она будет пользоваться таким оглушительным успехом, — говорит генеральный директор онлайн-кинотеатра Okko Иван Гродецкий. — В российских кинотеатрах фильм не выходил, и мы с радостью предоставляем зрителям онлайн-кинотеатра Okko увидеть эту замечательную картину — простую, но исполненную необычайного обаяния романтическую историю о семейных ценностях и любви».
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