Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Аквамен
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Щелкунчик и четыре королевства
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Бамблби
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Человек-паук: Через вселенные
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Хроники хищных городов
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Робин Гуд: Начало
Боевик, Приключение, Триллер
Купить билет
Ральф против интернета
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Всё или ничего
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Заповедник
Комедия
Купить билет
Звезда родилась
Мюзикл, Мелодрама
Купить билет
Братья Систерс
Вестерн, Боевик, Приключение
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Холодная война
Исторический, Мелодрама, Драма
Купить билет
Проводник
Мистика, Триллер, Ужасы
Купить билет
Под Сильвер-Лэйк
Триллер, Комедия, Драма
Купить билет
МУЛЬТ в кино. Выпуск 86. Самые тёплые серии!
Мультфильм
Купить билет
Близнецы
Триллер, Ужасы
Купить билет

Фильмы следующего года, которых не ждут 

Рамблер 45 минут назад
В 2019 киноманы увидят множество новинок. Некоторые фильмы зрители ожидают с большим нетерпением, а вот другие картину уже сейчас, до выхода на экран, вызывают споры.
1. «Загадочное убийство». Комедия и боевик в одной ленте — это новый фильм с участием Адама Сэндлера. Ленты, в которых актёр принимает участие как исполнитель или режиссёр, давно имеют репутацию неоднозначных: часто в них присутствует юмор ниже пояса, используются шаблонные ходы, а персонажи выглядят карикатурно. Партнёршей Адама в «Загадочном убийстве» стала Дженнифер Энистон, но, кажется, зрителей не радует даже это.
2. «Звёздные войны: Эпизод 9». Франшиза, первая часть которой вышла 40 лет назад, в 1977, продолжает жить. Впрочем, мнения фанатов о сериях, созданных в 21 веке, разнятся. Кто-то считает, что новые картины вдумчиво продолжают сюжетные линии, другие же уверены, что год от года «Звёздные войны» становятся банальнее и неинтереснее. Если эпизоды 2016 и 2017 годов собрали больше положительных откликов, то лента, вышедшая в этом году, многих разочаровала. Теперь поклонники саги гадают, каким станет эпизод 9, премьера которой запланирована на декабрь следующего года.
Смотрите видео и узнайте, какие ещё ленты зрители раскритиковали ещё до выхода.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Блеск и нищета «Содержанок»
«Аквамен» возглавил российский прокат
Куценко пожаловался на отсутствие главных ролей1
Малоизвестные комедии, которые достойны внимания
5 зарубежных сериалов с участием российских звезд4
Видео
02:15
Джон Сноу приручает Беззубика
Актеры
02:38
«Аквамен» возглавил российский прокат
Фильмы
00:26
Сталлоне закончил съемки в «Рэмбо»
Актеры
13:31
Актеры-мужчины, убедительно сыгравшие женщин
Актеры Фильмы
10:04
Фильмы следующего года, которых не ждут
Фильмы Актеры
13:03
Забавные существа из кино
Фильмы
03:58
Судьба детей из популярных реклам и фильмов 90-х
ТВ
06:48
Малоизвестные комедии, которые достойны внимания
Фильмы
03:00
Почему не было женской драки в комедии
Актеры Фильмы
01:21
Что стало с главными героями сериала «Марш Турецкого»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение