Фильмы следующего года, которых не ждут

В 2019 киноманы увидят множество новинок. Некоторые фильмы зрители ожидают с большим нетерпением, а вот другие картину уже сейчас, до выхода на экран, вызывают споры.

1. «Загадочное убийство». Комедия и боевик в одной ленте — это новый фильм с участием Адама Сэндлера . Ленты, в которых актёр принимает участие как исполнитель или режиссёр, давно имеют репутацию неоднозначных: часто в них присутствует юмор ниже пояса, используются шаблонные ходы, а персонажи выглядят карикатурно. Партнёршей Адама в «Загадочном убийстве» стала Дженнифер Энистон , но, кажется, зрителей не радует даже это.

2. «Звёздные войны: Эпизод 9». Франшиза, первая часть которой вышла 40 лет назад, в 1977, продолжает жить. Впрочем, мнения фанатов о сериях, созданных в 21 веке, разнятся. Кто-то считает, что новые картины вдумчиво продолжают сюжетные линии, другие же уверены, что год от года «Звёздные войны» становятся банальнее и неинтереснее. Если эпизоды 2016 и 2017 годов собрали больше положительных откликов, то лента, вышедшая в этом году, многих разочаровала. Теперь поклонники саги гадают, каким станет эпизод 9, премьера которой запланирована на декабрь следующего года.

Смотрите видео и узнайте, какие ещё ленты зрители раскритиковали ещё до выхода.