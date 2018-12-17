Что смотреть в кино с 20 декабря

Пока «Аквамен» бьет рекорды по кассовым сборам за прошедший уик-энд, на экраны готовятся выйти еще несколько новых фильмов.

“Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел“

Полнометражная версия популярного сериала. Полюбившиеся зрителям герои попадают в неприятную ситуацию: их отделение полиции собираются закрыть. Стремясь доказать, что они способны раскрывать сложные преступления, герои, во главе с Гришей Измайловым ( Александр Петров ) решаются на отчаянную авантюру. Но все, конечно, идет не по плану.

“Воспитательница”

Режиссер: Сара Коланджело

История женщины по имени Лиза, которая большую часть своей жизни работает воспитательницей детского сада. Она прекрасно ладит с чужими детьми, а вот со своими найти общий язык у неё получается, увы, не всегда. А еще у Лизы есть страсть — поэзия. И когда однажды она замечает у одного из своих воспитанников редкий поэтический дар, решает воспитать поэта. Правда, для этого ей придётся пожертвовать очень многим.

"Человек, место, время и снова человек"

Режиссер: Ким Ки Дук

Действие драмы южнокорейского режиссера разворачивается на старом военном корабле. В числе пассажиров оказывается банда преступников и в первый же день на борту происходит конфликт, за которым следуют беспорядки и убийство. Среди напуганных туристов сохраняет спокойствие лишь странный старик, убежденный, что даже из самого отпетого негодяя может вырасти «красивое дерево».