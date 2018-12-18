Итоги года: лучшая комедия 2018

В этом году между комедиями разгорелось нешуточное противостояние. Одни фильмы делали ставку на интригующий сюжет и смешение жанров, другие — на злободневные темы и сатиру, а третьи шли по протоптанным дорожкам и использовали знакомые образы. «Киноафиша» предлагает читателям выбрать, какая комедия в 2018 году развеселила их больше остальных и заслужила звание лучшей.

«Ночные игры»

В этом фильме зрители найдут множество отсылок, разносортный юмор и занимательный стеб. Это не только отличная комедия, но и стоящая лента для всех тех, кто хочет посмеяться и поискать пасхалки к другим картинам, жизненным ситуациям и даже знаменитым актерам. «Ночные игры» — это не стандартный набор гэгов и клише, которыми грешит большинство американских комедий, здесь есть и приколы, бьющие в лоб, и тонкий юмор, и остроумные параллели.

Создатели проработали сценарий и персонажей, пригласили харизматичных актеров, которые успели зарекомендовать себя в других юмористических ролях.

Картина может похвастаться прекрасной операторской работой и динамичным экшеном. «Ночные игры» соединили в себе несколько жанров: комедию, боевик и даже триллер. Вместе с персонажами зрителям придется пережить одно ночное приключение, в ходе которого будет сложно отделить реальность от вымысла.

«Каникулы президента»

Российским комедиям на больших экранах в последние годы очень тяжело конкурировать с иностранными фильмами. Создатели пригласили популярных звезд кино, сериалов, телевидения и подняли самые обсуждаемые темы: выборы, Крым, коллекторы, религия, коррупция и др. В итоге получилась социально-политическая комедия, описать которую можно так — и смех, и грех. В «Каникулах президента» есть хороший диалоговый юмор, шутки ниже пояса и грубые приколы.

Зрители разделились во мнениях: одним комедия понравилась, другие поставили ей довольно низкие оценки. В кинотеатрах фильму пришлось соперничать с «Тихоокеанским рубежом 2», «Кроликом Питером» и «Первому игроку приготовиться». К сожалению для создателей и ожидаемо для некоторых критиков, картина не выдержала конкуренции и провалилась в прокате.

«Красотка на всю голову»

Фильм о женщинах и для женщин.

Одних зрителей абсурдная комедия с Эми Шумер в главной роли развеселит неловкими ситуациями и разномастными шутками, других зацепит злободневными проблемами, с которыми сталкиваются многие женщины.

«Красотка на всю голову» — новая версия культового «Дневника Бриджит Джонс», в котором немолодая героиня с лишним весом и вредными привычками находит способ обрести себя благодаря череде случайных событий.

В то время как российская комедия на ту же тему «Я худею» призывала работать над собой, Эми Шумер заявляет, что можно измениться, не меняясь (соблазнительно, не так ли?). Именно этот посыл стал камнем преткновения для части зрителей и критиков. Фильм окупился в прокате, но не принес большой прибыли, в отличие от другого проекта Шумер — «Девушка без комплексов».

«Ночная смена»

Хорошие шутки, отличная актерская игра и неоднозначный сюжет — вот что такое «Ночная смена». История отсылает к культовой британской комедии «Мужской стриптиз» и переносит ее события в российские реалии. Одни юмористические скетчи создателям удались на славу, другие сцены могут вызвать у зрителей чувство неловкости, а третьи — показаться банально скучными.

У картины неровный сюжет, но герои на экране старались развеселить зрителей так же, как персонажи «Супер Майка» — покорить сердца зрительниц. Только кассовые сборы американской ленты в 20 раз превзошли ее бюджет, а «Ночная смена» не смогла принести создателям прибыли.

То ли все дело в том, что мужской стриптиз в кино уже не удивляет, то ли смешных шуток было недостаточно, но фильм не вызвал большого интереса у зрителей.

«Шпион, который меня кинул»

Мила Кунис вышла из декрета и пустилась во все тяжкие. К ней присоединилась Кейт МакКиннон , которая покончила с привидениями и решила сменить специализацию.

На протяжении всего фильма героини пытаются доказать, что не хуже мужчин могут проворачивать опасные операции, гоняться на автомобилях и пошло шутить. Последнее получилось у них гораздо слабее, чем у похожего дуэта Бет Бернс и Кэт Деннингс в сериале «Две девицы на мели».