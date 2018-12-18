Как Гайдай ловко отомстил чиновнику-обидчику 

Сценаристы «Кавказской пленницы» долго не могли подобрать соответствующую фамилию для главного отрицательного героя комедии. Гайдаю не нравились предложенные авторами варианты, которые они заимствовали из специального справочника. Фамилию Саахов выбрал сам Леонид Иович, и, как оказалось, совершенно не случайно. Созвучную фамилию Сааков носил тогда секретарь парткома Мосфильма, из-за которого режиссеру не разрешили выехать за границу — партийный начальник не дал Гайдаю положительную характеристику. Видимо, режиссер решил таким образом отомстить своему обидчику. Но искусный прием не прошел ему даром: руководство заметило, что блестяще сыгранный Владимиром Этушем заведующий райкомхозом, похитивший невесту, носит подозрительно похожую фамилию, что и чиновник. На киностудии разгорелся скандал, кинокартину потребовали переозвучить, но на это не было ни времени, ни средств. И тогда Юрий Никулин попробовал спасти фильм, он пробился на прием к министру культуры СССР Фурцевой. Вникнув в ситуацию, она моментально разрешила конфликт, позвонив директору Мосфильма и предложив ему за свой счет переозвучить «Кавказскую пленницу», раз ему так не нравится фамилия одного из героев. Никто не стал перечить «железной леди» Советского Союза, как тогда за глаза называли Фурцеву, и Саахов остался главным злодеем комедии. Но все работники кинематографа в то время прекрасно понимали, с кем режиссер ассоциировал своего персонажа.