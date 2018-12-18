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Объявлен шорт-лист фильмов, претендующих на «Оскар» 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos
Члены Американской академии киноискусств огласили список номинантов на соискание премии в девяти категориях.
В частности, стали известны претенденты в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
Из 87 картин, выдвинутых на соискание премии, в шорт-лист вошли 9: «Айка» (Казахстан), «Виновный» (Дания), «Перелетные птицы» (Колумбия), «Работа без авторства» (Германия), «Капернаум» (Ливан), «Шоплифтеры» (Япония), «Рома» (Мексика), «Пылающий» (Южная Корея) и «Холодная война» (Польша). К сожалению, фильму Константина Хабенского «Собибор» не удалось продолжить борьбу за награду.
В число номинантов в категории «Лучшие визуальные эффекты» вошло 10 картин: "Хан Соло: Звездные войны. Истории", "Черная пантера", "Мстители: Война бесконечности", "Человек на Луне", "Человек-муравей и Оса", "Кристофер Робин", "Первому игроку приготовиться", "Удивительный мир Марвена", "Мир Юрского периода 2" и "Мэри Поппинс возвращается".
За награду в категории «Грим и прически» продолжат борьбу фильмы «Богемская рапсодия», «Черная пантера», «Две королевы», «Граница», «Суспирия», «Стэн и Олли».
Также члены киноакадемии назвали шорт-листы претендентов на «Оскар» в следующих номинациях: "Лучший короткометражный игровой фильм", "Лучший короткометражный анимационный фильм", "Лучшая музыка", "Лучшая песня", "Лучший документальный полнометражный фильм".
5 января слены Американской академии киноискусств просмотрят небольшие отрывки (около 10 минут) из каждого фильма, вошедшего в шорт-листы. А затем назовут пять картины, которые в итоге будут номинированы на премию.
Напомним, что очередная церемония вручения премии «Оскар» состоится 24 февраля 2019 года.
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