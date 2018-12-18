5 фильмов Стивена Спилберга, обделенные вниманием

72 года исполняется Стивену Спилбергу возможно, самому влиятельному кинематографисту современного кино. Без него не существовало бы ни блокбастеров, ни большинства академических драм в том виде, в котором мы привыкли их видеть сейчас. Но при всём своём влиянии и толпе подражателей Спилберг остаётся уникальным режиссёром с особым видением и неповторимым стилем, который многие пытались скопировать, но получилось (и то относительно) только у единиц.

Из-под его руки вышли одни из самых любимых зрителями фильмов последних двух веков: "Индиана Джонс", "Челюсти", "Инопланетянин", "Список Шиндлера", "Парк Юрского периода" и многие другие вы и сами их знаете и, скорее всего, видели не раз. Но, как ни странно, и у такого популярного режиссёра есть работы, которые незаслуженно обделены вниманием публики. Именно о них мы и хотели бы сегодня вспомнить.

Дуэль

Дебютный фильм Стивена Спилберга о мужчине, которого на межгородской трассе начинает преследовать зловещий грузовик. Простой человек вступает в смертельную схватку с огромной машиной, устрашающей, давно проржавевшей и, судя по всему, двигающейся безо всякого водителя. Неумолимый и неостановимый символ самого зла, которое может настигнуть любого на пустынных просторах широких магистралей.

Уже в своей первой работе Стивен показал любовь к истинно жанровому кино. Его "Дуэль" это очень простой по структуре, но безумно эффективный с точки зрения кинематографии и драматургии триллер. Спилберг с хичкоковской точностью (и это потом перейдёт в его же "Челюсти") создаёт всепоглощающее чувство паранойи, в котором зритель проведёт все полтора часа хронометража. К тому же это невероятно грамотное с технической стороны кино, особенно для дебюта. Здесь можно увидеть все будущие "фишки" Спилберга-режиссёра: начиная с незаметных длинных дублей и заканчивая знаменитым "лицом Спилберга" моментами, где камера фокусируется на тревожном взгляде героя.

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Шугарлендский экспресс

Если в "Дуэли" Спилберг отточил свои навыки жанрового постановщика, которые позже ему помогут при создании "Челюстей", то в "Шугарлендском экспрессе" ярко заметно его умение работать с героями. То качество, за которое позже Стивена очень полюбят зрители всех возрастов и которое поможет ему снимать убедительные драмы для всех возрастов.

История "Шугарлендского экспресса" рассказывает о незадачливой матери Лу Джин Поплин, чьего ребёнка вот-вот усыновят приёмные родители. Ей это не по душе, и потому Лу похищает из тюрьмы своего мужа и отправляется через всю страну к своему ребёнку. По дороге они берут в заложники полицейского и так, втроём, путешествуют в сопровождении целой эскадры копов-преследователей. А по дороге, разумеется, выясняют отношения и понимают для себя что-то новое.

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Цветы лиловые полей

Успех "Челюстей", "Близких контактов" и "Индианы Джонса" запустил целую новую эру в Голливуде эру блокбастеров, в которой мы продолжаем жить и по сей день. О Спилберге, соответственно, говорили исключительно как об авторе массового развлекательного кино, и, понятное дело, в какой-то момент Стивену это надоело. Тогда он снял первую в своей карьере драму в классическом смысле экранизацию романа Элис Уолкер о сложной жизни чернокожей девушки Силии.

Выйди фильм сейчас, зрители бы наверняка критиковали его за потакание социальной повестке и прочим подобным вещам. Но учитывая, что на дворе был 1985 год, в искренности побуждений Спилберга сомневаться не приходится он действительно хотел рассказать эту историю. И получилось отлично: "Цветы лиловые полей" это трогательный, безукоризненно выполненный фильм, в котором легко найти зачатки того драматического стиля режиссёра, который он позже воплотит в "Империи солнца", "Списке Шиндлера" и "Шпионском мосте". Но, несмотря на 11 номинаций на премию "Оскар" и факт, что именно этот фильм запустил карьеру Вупи Голдберг , сейчас о нём говорят реже, чем о многих других картинах Стивена. А зря.

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Амистад

Спустя 12 лет после "Цветов лиловых полей" Спилберг снял ещё один фильм на схожую тему драму "Амистад" о восстании на рабовладельческом корабле. Пленённые африканцы отбивают судно (именно оно и называется "Амистад") и поворачивают его обратно, на родину. Но их ловят и отправляют в США на суд им всем грозит смертная казнь.

"Амистад", несмотря на откровенно эксплуатационную тему, невероятно убедительная судебная драма, к тому же с совершенно потрясающим актёрским составом: здесь можно увидеть Энтони Хопкинса Моргана Фримена , Мэттью МакКонахи в одной из его первых драматических ролей и молодого Чиветеля Эджиофора. Спилберг ещё раз доказывает одно своё удивительное умение: он может взять тему, которая в других руках обязательно бы превратила фильм в дешёвую манипуляцию, и сделать на её основе искреннее и трогательное произведение.

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Мюнхен

На Олимпиаде 1972 года в Мюнхене палестинские террористы захватывают в плен и убивают одиннадцать израильских спортсменов. В ответ власти Израиля организуют спецгруппу МОССАДа, которая должна заниматься поисками и устранением людей, ответственных за ту резню. Главный герой фильма, агент Авнер, как раз и ведёт эту группу.

"Мюнхен" это, пожалуй, самое сильное кино из всех, что Спилберг снимал в двадцать первом веке. Мощная история о моральном выборе, душевных метаниях человека, который никак не может понять, где заканчивается справедливость и начинается новое зло. Это хлёсткое, проникновенное кино, которое тонко вскрывает болезненную суть самого, пожалуй, жестокого идеологического и политического конфликта современности. Очень обидно, что "Мюнхен" на фоне других последних работа Стивена как-то затерялся, так и не получив заслуженной зрительской любви. А ещё удивительно, как Спилберг умудрился снять такой сложный фильм где-то между съёмками громкой и бездумной "Войны миров" но, в общем, для него такое не в новинку, он и "Парк Юрского периода" со "Списком Шиндлера" умудрился выпустить в один год.