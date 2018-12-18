Фильмы, которые могли закончиться печальнее

Некоторые концовки фильмов кажутся слишком грустными, обычно зрителей расстраивает драматичное расставание главных героев и их смерть. Но знаете ли вы, что некоторые популярные картины изначально имели ещё более депрессивные финалы?

1. «Снайпер» (2014). Военная драма Клинта Иствуда , рассказывающая о снайпере, воевавшем в Ираке и ставшим лидером по числу убитых, сложно назвать оптимистичной. В основе сюжета — мемуары самого снайпера, который погиб на стрельбище в 2013 году, но в фильме этого нет. После гибели мужчины Клинту Иствуду позвонила супруга снайпера и попросила сделать так, чтобы её дети запомнили отца героем. Создатели придумали пять концовок, но в финальный вариант попала сцена, где герой заходит на стрельбище, после чего появляется чёрный экран.

2. «Интерстеллар» (2014). Финал этой научно-фантастической истории довольно сентиментален и способен растрогать. Правда, первый вариант был куда более грустным. Он предполагал, что главный герой погибает в чёрной дыре, а человечество, не получив от него предупреждающего послания, вымирает.

Смотрите видео и узнайте, как могли бы завершиться другие известные картины.