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Фильмы, которые могли закончиться печальнее 

Рамблер 1 час назад
Некоторые концовки фильмов кажутся слишком грустными, обычно зрителей расстраивает драматичное расставание главных героев и их смерть. Но знаете ли вы, что некоторые популярные картины изначально имели ещё более депрессивные финалы?
1. «Снайпер» (2014). Военная драма Клинта Иствуда, рассказывающая о снайпере, воевавшем в Ираке и ставшим лидером по числу убитых, сложно назвать оптимистичной. В основе сюжета — мемуары самого снайпера, который погиб на стрельбище в 2013 году, но в фильме этого нет. После гибели мужчины Клинту Иствуду позвонила супруга снайпера и попросила сделать так, чтобы её дети запомнили отца героем. Создатели придумали пять концовок, но в финальный вариант попала сцена, где герой заходит на стрельбище, после чего появляется чёрный экран.
2. «Интерстеллар» (2014). Финал этой научно-фантастической истории довольно сентиментален и способен растрогать. Правда, первый вариант был куда более грустным. Он предполагал, что главный герой погибает в чёрной дыре, а человечество, не получив от него предупреждающего послания, вымирает.
Смотрите видео и узнайте, как могли бы завершиться другие известные картины.
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