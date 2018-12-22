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4 фильма о предсказаниях будущего 

Рамблер 14 минут назад
Фото: Кадр из фильма "Дар"
Обладать даром предвидеть будущее хотя бы раз в жизни, наверно, мечтал каждый. Но так ли прекрасно знать о том, что еще только должно случиться? На этот вопрос пытаются ответить режиссеры, подарившие нам фильмы о предсказаниях.

“Особое мнение”

Кадр из фильма "Особое мнение"
Каким был бы мир, если бы в нем не было места преступлениям? Благодаря трем необычным людям, имеющим удивительную способность видеть некоторые моменты будущего и безошибочно предсказывать совершение преступления, у героев фильма есть возможность их предотвращать. Все работает идеально до тех пор, пока имя главного героя, полицейского Джона Андертона, не становится следующим в списке тех, кого надо устранить.

“Предчувствие”

Кадр из фильма "Предчувствие"
Героиня фильма по имени Линда узнает о гибели любимого мужа в автокатастрофе. Но когда на следующее утро она просыпается, то обнаруживает, что супруг жив, а страшного дня накануне попросту не было. Женщина понимает, что ей каким-то образом удалось заглянуть в будущее и задается целью предотвратить трагедию.

“Пророк”

Кадр из фильма "Пророк"
Уметь предсказывать будущее — это не только уникальный дар, но и большая ответственность. А вот если «укротить» способности и научиться видеть лишь то, что произойдет, скажем, только через 5 или 10 минут, жить станет проще. Это точно знает главный герой фильма «Пророк» в исполнении Николаса Кейджа. Его умений вполне хватает для того, чтобы легко и счастливо существовать на этом свете. Ведь можно и куш в казино сорвать, и человека от беды спасти. Но однажды что-то выходит из-под контроля.

“Дар”

Кадр из фильма "Дар"
Тот случай, когда уникальные способности к предсказаниям будущего становятся настоящим наказанием. Героиня фильма, Аннабель, в одиночку растит троих сыновей и зарабатывает, предсказывая будущее по картам. Ее жизнь меняется, когда с помощью своего дара предвидения Аннабель помогает полиции в расследовании убийства. За решетку попадает некий мужчина Джонни. Но вскоре женщина понимает, что он не виновен, а убийца находится рядом с ней.
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