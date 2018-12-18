Фильмы, которые были запрещены в СССР 

В нашей стране эти фильмы стали доступны для широкого зрителя спустя много лет после их выхода.
"Унесенные ветром"
Картина вышла на экраны в 1940 году. Для высших партийных чинов и их жен устраивали в разное время закрытые показы, но в широкий прокат этот фильм решено было не выпускать. Советские зрители увидели знаменитую на весь мир историю любви только в 1990 году.
"Звездные войны"
Кадр из фильма "Звездные войны. Эпизод 6. Возвращение Джедая"
Фантастическая сага, которую любят взрослые и дети всего мира, не прошла советскую цензуру. В нашей стране посчитали, что сюжет голливудского блокбастера напоминает историю взаимоотношеий США. Масла в огонь подлил Рейган, назвавший Советский Союз империей зла в 1983 году, а в фильме на темной стороне силы находится Галактическая империя зла. Разрешили прокат этого фильма за пару лет до развала СССР.
"Крестный отец"
Кадр из фильма "Звездный отец"
Культовый фильм Фрэнсиса Форда Копполы был запрещен в СССР, по одной версии, из-за чрезмерной романтизации преступного мира, по другой, из-за того, что итальянская мафия по организации напоминали советскую власть. Однако фильм все же можно было увидеть в видеосалонах, которые в восьмидесятые годы были очень популярны у советских граждан.