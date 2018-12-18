Фильмы, которые были запрещены в СССР

В нашей стране эти фильмы стали доступны для широкого зрителя спустя много лет после их выхода.

"Унесенные ветром"

Картина вышла на экраны в 1940 году. Для высших партийных чинов и их жен устраивали в разное время закрытые показы, но в широкий прокат этот фильм решено было не выпускать. Советские зрители увидели знаменитую на весь мир историю любви только в 1990 году.

"Звездные войны"

Кадр из фильма "Звездные войны. Эпизод 6. Возвращение Джедая"

Фантастическая сага, которую любят взрослые и дети всего мира, не прошла советскую цензуру. В нашей стране посчитали, что сюжет голливудского блокбастера напоминает историю взаимоотношеий США. Масла в огонь подлил Рейган, назвавший Советский Союз империей зла в 1983 году, а в фильме на темной стороне силы находится Галактическая империя зла. Разрешили прокат этого фильма за пару лет до развала СССР.

"Крестный отец"

Кадр из фильма "Звездный отец"