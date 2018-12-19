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Дуров на коне едва не попал в ДТП в центре города 

Рамблер 3 часа назад
Во время съемок «Д’Артаньяна и трех мушкетеров» Льву Дурову, игравшему де Тревиля, пришлось укрощать неадекватную лошадь. Оказалось, что животное на дух не переносило голубых мушкетерских камзолов, при виде их она начинала сильно ржать и вставала на дыбы, чем по-настоящему пугала своего наездника. А однажды Дуров едва не попал в ДТП в центре Львова по вине буйного скакуна. Актер, видимо, предчувствуя неладное, попросил режиссера заменить ему лошадь, объяснив, что не справляется с ее нравом. Но Юнгвальд-Хилькевич не стал этого делать, мотивируя тем, что артист уже неоднократно появлялся на этом коне в кадре. Когда на съемочной площадке появились мушкетеры в своих голубых одеяниях, животное вдруг не выдержало и выбежало вместе с Дуровым на главную площадь Львова, оказавшись на проезжей части. Исполнитель роли капитана мушкетеров в полном облачении едва не попал в ДТП. Однако актер не растерялся и смог с достоинством выйти из неловкого положения. Увидев удивленные взгляды прохожих, он сделал вид, что каждый день ездит на лошади на работу. А милиционер, заметивший среди машин необычное транспортное «средство», остановил поток и дал возможность Дурову проехать без происшествий. Актер вернулся на место съемок, а обеспокоенным его отсутствием коллегам он сказал, что ездил размяться.
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