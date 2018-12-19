Кто возвращает жизнь в заброшенные кинотеатры

В ближайшие пять лет государство потратит шесть миллиардов рублей на реконструкцию и переоборудование 1200 кинозалов по всей стране. Это настоящая эпоха возрождения для российской киносети, и началась она еще три года назад, когда Минкульт через Фонд кино начал выделять средства на то, чтобы приводить в должный вид заброшенные, аварийные и морально устаревшие кинотеатры. С 2015 года таким образом оживили уже восемь сотен храмов синематографа. Теперь там можно смотреть новинки проката в 3D-формате со дня их официальной премьеры и по доступной среде. Потрачено четыре миллиарда рублей, однако в селах и малых городах развернутый культурным ведомством проект не воспринимают как пир во время экономической чумы, а ровно наоборот. Вместе с актуальными афишами, запахом попкорна и новых плотных штор на входе в кинозалы пришла надежда, что у всех этих поселков и городков есть не только прошлое и настоящее, но и будущее.

Ахтубинский Люмьер

Рабочий поселок Средняя Ахтуба находится в тридцати километрах от Волгограда. Местные жители гордятся тем, что основал его сам Степан Разин . А живет здесь 14,5 тысячи человек и, в отличие от многих других поселений, люди отсюда в город не бегут. Напротив, население в последние восемь лет только прирастает.

Да, уже не работают консервный и кирпичный заводы. На ладан дышит птицефабрика, но есть производство панелей для многоэтажек и керамзитовый завод.

В общем, взрослым есть, где работать, детям — где учиться. Кое-как сводил концы с концами местный ДК «Юбилейный». Однако этого кое-как многим было недостаточно, и люди ездили за культурным отдыхом в город. Раньше.

«Стоял фактически домашний кинопроектор стоимостью в несколько десятков тысяч рублей и экран размером три на четыре метра», — вспоминает коренной ахтубинец Виталий Пихтелев.

Но на днях в поселке случилось то, чего никто не ждал — в ДК открыли суперсовременный кинозал. «Экран в четыре раза больше. Проектор профессиональный, позволяющий смотреть фильмы в формате 3D. И звук совершенно другой, — перечисляет Виталий. — О таком в нашем поселке даже не мечталось».

Разумеется, обрадовались всей Ахтубой и даже не столько экрану с проектором, сколько неожиданному вниманию со стороны Москвы к столь нематериальному аспекту жизни обычных работяг из глубинки: «Неужели там кому-то дело есть до нашего досуга?»

Теперь те из местных, для кого ДК был лишь архитектурным украшением поселка и воспоминанием о детской самодеятельности, заходят туда с интересом. И не только ради кино.

«Мы надеемся, что, теперь, кроме фильмов, люди будут и чаще другие культурные мероприятия посещать», — отмечает собеседник «Ленты.ру»

Для Пихтелева появление нового поселкового кинозала — история глубоко личная, а вернее семейная. Его прабабушка после войны устроилась кассиром в передвижной кинотеатр «Ахтубинец». Работа таких передвижек была окутана романтикой. Это был символ прогресса и просвещения.

Много лет спустя в ахтубинском кинотеатре признались друг другу в любви родители Виталия. А теперь он и сам в поселке «главный по кино» (работает в отделе по прокату кино), растит себе смену.

Теперь, когда большинство жителей страны — в особенности, молодежь — приучилось смотреть фильмы с экранов планшетов и смартфонов, будущее кинотеатров у многих вызывает вопросы. Но Пихтелев уверен, что и его пятилетнего сына Мирослава, если тот захочет, храм синематографа работой обеспечит.

«Когда у нас еще только появился передвижной кинотеатр "Ахтубинец", еще в первой половине прошлого века, пошли разговоры, что у обычного театра будущего нет. Они оказались не правы. Так же и с кинозалами. Люди сюда приходят не только чтобы фильм посмотреть, но и в целом культурно отдохнуть. Это своеобразный выход в свет», — считает Виталий.

Влюбленным точно лучше места и повода для свидания (особенно зимою) пока не найти: оставшиеся дома родственники лишних вопросов не зададут и темно опять же.

На день торжественного открытия ахтубинского кинотеатра, 13 декабря, пришлась всероссийская премьера фильма «Аквамен». И жители этого простого рабочего поселка узнали историю про татуированного и накаченного подводного супергероя одновременно с москвичами.

В целом же прокатная программа будет представлена иностранными и отечественными фильмами в соотношении 50 на 50. К отдельным праздникам, таким как День Победы, по словам Пихтелева, будут организованы особые кинопоказы.

Пленочное платье Костромы

Проблема развития культурного пространства в России стоит не только перед рабочими поселками, но и перед древними историческими центрами, как Кострома, например.

Весь центр этого 866-летнего города на берегу Волги можно назвать одним большим памятником. Однако подрастающему поколению хочется чего-то еще. Да и искушенному туристу подавай разнообразие.

Каким-то образом получилось, что в центре города не осталось ни одного кинотеатра. Только кинозал старинного Областного Дома народного творчества — бывшего Дома офицеров, где устраивали бесплатные показы старых советских кинолент.

Именно на этой площадке и было решено открыть новый кинотеатр, получивший название «Центральный». На реализацию проекта Минкульт через Фонд кино, как и в Средней Ахтубе, выделил пять миллионов рублей в форме гранта.

И 14 декабря обновленный кинозал открыл свои двери для зрителей. В фойе дома творчества в честь премьеры организовали выставку, посвященную истории синематографа, экспонаты для которой нашлись в этом же здании: старинные афиши, костюмы, оборудование для показа и съемок кино, архивные документы.

Как оказалось, в бывшем костромском Доме офицеров собралась уникальная по своему объему коллекция кинопленок. Видимо, из тех, что пришли в негодность и не представляли особенной ценности, какие-то мастера сделали платье, с которым мог сфотографироваться любой желающий.

В самом же зале на полторы сотни посадочных мест гостей встречал «Аквамен» в формате 3D.

«Наша молодежь теперь проводит свободное время в торговых центрах. Там и кино, и фудкорты. А дом творчества превратился в какой-то клуб для пожилых, — рассказал «Ленте.ру» костромчанин Владимир Степанович. — Теперь, думаю, нашлось средство изменить ситуацию. Здесь будут крутить те же картины, что в коммерческих залах, но цена за вход будет меньше. Так что молодежь пойдет — останется предложить ей какой-то интересный досуг. Дополнительно к кино. Хотя и кино — это чудо. Оно появляется, когда в зале гаснет свет».

А туристов в «Центральный» привлекут городскими афишами и возможностью приобрести билет заранее через интернет — сервис, который заметно облегчает планирование поездки.

Вообще же, благодаря глобальному проекту Минкульта в Костромской области впервые за 40 лет взялись за обновление кинотеатров. И «Центральный» стал уже десятым по счету, где преображение успешно завершилось.

Сибирский ответ «Аквамену»

Не все обновленные и реконструированные в регионах кинотеатры «залило» американским «Акваменом». Нашлось место и интересным отечественным премьерам, ведь нацпроект «Культура» напрямую связан с поставленной майскими указами президента задачей создания условий для показа российских кинолент.

Так, первой картиной, которую показали в новом кинозале села Частоозерье Курганской области 17 декабря, стал фильм «Несокрушимый» о легендарном танке времен Великой Отечественной войны Т-34 и о его не менее несокрушимом экипаже.

Кинотеатр, к слову, был назван в честь Сергея Есенина . Его так же, как и костромской, и ахтубинский, оснастили современным профессиональным оборудованием, позволяющим смотреть фильмы-новинки в формате 3D.

В селе Частоозерье живет чуть меньше трех тысяч человек. До областного центра отсюда больше 180 километров пути. Однако это поселение любят рыбаки, которые съезжаются сюда со всей области. И его современная история — редкий пример возрождения русского села.

Здесь, на берегу озера Мартынова, построили первый за сто лет каменный храм в Зауралье — церковь Рождества Христова. Она появилась на месте прежней, полностью разрушенной в середине прошлого века.

В этом селе необычное множество памятников: святым Петру и Февронии, Сергею Есенину, воинам-интернационалистам, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. А еще абстрактные скульптуры: «Мальчик с самолетиком», «Россия» и композиция, посвященная земледельцам — покорителям зауральской целины.

Довершает эту коллекцию уникальный водопад, не замерзающий даже зимой.

В полутора тысячах километрах к востоку от Частоозерья, в глубине Сибири, также на днях открылся кинозал в городе Калтане Кемеровской области.

В этом одном из самых чистых и зеленых городов на юге шахтерского Кузбасса живет чуть больше 20 тысяч человек. Еще несколько десятилетий назад Калтан действительно цвел. Здесь даже была трамвайная линия и, конечно же, свой кинотеатр «Молодежный». Потом в страну пришла разруха, и этот край она стороной не обошла.

До недавнего времени здание уже неработавшего кинотеатра наполняла жизнью разместившаяся здесь школа искусств. Но теперь сюда вновь вернулось большое кино. И премьера подобралась под стать: «Последнее испытание» — отечественная драма, снятая по мотивам истории с захватом заложников в столичном театральном центре на Дубровке.

«Сегодня это очень комфортный зал на 72 места с шикарными креслами, звуком, экраном, — рассказала руководительница калтанского городского управления культуры Марина Меркулова . — Цены на билеты в два раза дешевле, чем в столице области. В скором времени откроется бар, где можно будет попить кофе, угостить детей сладкой ватой».

На торжественное открытие кинотеатра пригласили ветеранов этого учреждения: киномехаников, директора. Они, конечно, и смеялись, и плакали. «Теперь организовано идут на мультики наши детсадовцы, школьники. В городе теперь многодневный праздник», — отметила Меркулова.

Есть у калтанцев и одна просьба к Минкульту, к его главе Владимиру Мединскому — не бросать начатого. Об этом же министра попросили и главы муниципалитетов, с которыми тот общался в марте в Омской области.

Встреча проходила в открывшемся после реставрации ДК «Светоч» в поселке Седельниково. Тогда там, по соседству с грозной пушкой военного мемориала, появилась киноафиша с целующимися героями фильма «50 оттенков свободы». Так в суровый сибирский поселок лесорубов и охотников пришла весна.

«Конечно, это не бизнес-проект. С ценой билета от 80 рублей и двумя-тремя сеансами в день привлечь международные консорциумы невозможно. Это всегда было частью социальной политики государства», — объяснял глава Минкульта Владимир Мединский суть инициативы по возрождению киносети в глубинке колоритным мужчинам, у многих из которых не нашлось костюма для встречи с министром.