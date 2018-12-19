Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Аквамен
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Щелкунчик и четыре королевства
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Хроники хищных городов
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Робин Гуд: Начало
Боевик, Приключение, Триллер
Купить билет
Бамблби
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Человек-паук: Через вселенные
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Ральф против интернета
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Всё или ничего
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
BTS LOVE YOURSELF TOUR IN SEOUL
Документальный, Музыкальный
Купить билет
Заповедник
Комедия
Купить билет
Звезда родилась
Мюзикл, Мелодрама
Купить билет
Братья Систерс
Вестерн, Боевик, Приключение
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Холодная война
Исторический, Мелодрама, Драма
Купить билет
Под Сильвер-Лэйк
Триллер, Комедия, Драма
Купить билет
МУЛЬТ в кино. Выпуск 86. Самые тёплые серии!
Мультфильм
Купить билет
Близнецы
Триллер, Ужасы
Купить билет

Звезда «Грязных танцев» снимется в «Анатомии страсти» 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Дженнифер Грей, наиболее известная зрителям по роли Фрэнсис Хаусман или Бэби в картине «Грязные танцы», сыграет в сериале «Анатомия страсти».
Ранее Грей уже принимала участие в съемках популярных сериалов — в 2010 году она снялась в 7 сезоне «Доктора Хауса», где сыграла мать одной из героинь, а с 2014 по 2017 играла в «Красных дубах» героиню по имени Джуди Мейерс. Поклонники актрисы не так часто видят ее на экране, как бы им того хотелось.
После культового фильма с участием Патрика Суэйзи карьера Дженнифер в гору не пошла, но теперь у всех любителей «Грязных танцев» есть шанс увидеть Грей еще раз. Кого именно сыграет актриса в «Анатомии страсти», не сообщается, имя ее персонажа пока держится в секрете.
Интересно, что ранее в этом сериале уже играл отец Дженнифер, Джоел. Он появился 9 лет назад в роли наставника героини Кэтрин Хейгл.
«Анатомия страсти» выходит в эфир с 27 марта 2005 года на телеканале ABC, на данный момент отснято уже 15 сезонов, и этот сериал считается одним из самых «долгоживущих» на телеэкранах. попкорнnews
Попкорн News: последние новости
«Это развод на деньги»: американцы бойкотируют рождественскую версию «Дэдпула 2» «Хочу выпить с Тором»: Джейсон Момоа мечтает о кроссовере Marvel и DC Милли Бобби Браун, Вера Фармига и огромные монстры в новом трейлере «Годзилла: Король монстров»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Все фальшивое»: как снимают новогодние «огоньки»
Названы самые популярные актеры года2
Как появился «Голубой огонёк»4
Фильмы, которые были запрещены в СССР11
Что стало с актерами сериала «Бригада»2
Видео
02:15
Джон Сноу приручает Беззубика
Актеры
02:38
Что стало с актерами сериала «Бригада»
Актеры
01:23
Фильмы, которые были запрещены в СССР
Фильмы
00:14
Тайна смерти звезды «Большой перемены»
Актеры
02:38
«Аквамен» возглавил российский прокат
Фильмы
02:58
10 актрис, полностью раздевшихся ради роли
Актеры
02:32
Как выглядят дублеры именитых актеров
Актеры Фильмы
06:28
Фильмы, которые могли закончиться печальнее
Фильмы
00:26
Сталлоне закончил съемки в «Рэмбо»
Актеры
03:52
Как появился «Голубой огонёк»
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение