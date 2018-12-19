Звезда «Грязных танцев» снимется в «Анатомии страсти»

Дженнифер Грей , наиболее известная зрителям по роли Фрэнсис Хаусман или Бэби в картине «Грязные танцы», сыграет в сериале «Анатомия страсти».

Ранее Грей уже принимала участие в съемках популярных сериалов — в 2010 году она снялась в 7 сезоне «Доктора Хауса», где сыграла мать одной из героинь, а с 2014 по 2017 играла в «Красных дубах» героиню по имени Джуди Мейерс. Поклонники актрисы не так часто видят ее на экране, как бы им того хотелось.

После культового фильма с участием Патрика Суэйзи карьера Дженнифер в гору не пошла, но теперь у всех любителей «Грязных танцев» есть шанс увидеть Грей еще раз. Кого именно сыграет актриса в «Анатомии страсти», не сообщается, имя ее персонажа пока держится в секрете.

Интересно, что ранее в этом сериале уже играл отец Дженнифер, Джоел. Он появился 9 лет назад в роли наставника героини Кэтрин Хейгл