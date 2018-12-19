Как песни Высоцкого спасли фильм 

Когда сценарист Владимир Тарасов увидел черновые материалы фильма «Вертикаль», для которой он и написал сценарий, то ужаснулся. По мнению Тарасова, картину ожидал провал. Расстроенный режиссёр собирался уходить, но встретил Владимира Высоцкого, который захотел лично представить песни к ленте, написанные им в горах. Прямо в гостиничном номере Высоцкий устроил концерт для сценариста, и тот моментально изменил мнение. Композиции изменили настроение «Вертикали», придали истории напряжённый драматизм, заставили зрителей переживать всё вместе с героями. Но здесь возникла новая проблема: ещё до начала съёмок режиссёров ленты Станислава Говорухина и Борисова Дурова киночиновники предупредили, что песни Высоцкого в фильме звучать не должны. Причина была явной надуманной: автор не состоит в Союзе композиторов, а значит не может писать музыку для кино. И режиссёры пошли на хитрость: они пригласили для работы над лентой композитора Софью Губайдулину, и указали, что песни — плод совместного творчества Высоцкого и Губайдулиной. Кроме того, Говорухин и Дуров добились разрешения озвучить «Вертикаль» на студии «Ленфильм», хотя финансировала съёмки Одесская киностудия. Запутав таким образом редакторов, они всё-таки вставили композиции Высоцкого в драму про альпинистов.