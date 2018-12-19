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Фильм «Кислота» примет участие в Берлинале 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Кислота"
Картина Александра Горчилина «Кислота» вошла в программу международного Берлинского кинофестиваля. Она попала во вторую по значимости секцию «Панорама».
Эксперты кинофестиваля называют фильм российского режиссера уверенным и энергичным повествованием о поиске смысла жизни в современной России.
“Кислота” рассказывает историю 20-летних подростков, которые постоянно слышали слова «любовь», «возможности», «семья». Однако, даже с такими установками, они чувствуют себя одинокими. Позже в их жизни происходит событие, которое позволяет им честно взглянуть на себя.
Напомним, жюри возглавит французская актриса Жюльет Бинош. Берлинале один из самых главных мировых фестивалей игрового кино, который пройдет с 7 по 17 февраля 2019 года. Основная программа Берлинале еще не объявлена, но уже известно какой фильм откроет фестиваль в следующем году — "Доброта незнакомцев" режиссера Лоне Шерфиг.
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