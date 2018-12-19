Что смотреть в кино на этой неделе

На этой неделе российские кинотеатры оккупирует почти исключительно одна российская новогодняя комедия, так что, если вы не ценитель жанра, у вас есть хороший повод взять под мышку лыжи и отправиться на бодрящую прогулку по лесу, парку и т. д.

Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел

Жанр: комедия

Действие полнометражного спин-оффа сериала «Полицейский с Рублевки» развернется в канун Нового года. Гриша Измайлов узнает, что его родное отделение полиции «Барвиха Северное» вот-вот закроют, поэтому коллеги придумывают хитроумный план: они ограбят банк, потом раскроют преступление, вернут деньги, раскрываемость отдела повысится и благодарное начальство решит оставить их в покое. Разумеется, все пойдет не по плану.

Воспитательница

Режиссер: Сара Коланджело

Жанр: драма

Лиза — мать двоих детей — работает воспитательницей в детском саду, а еще у нее страсть к поэзии. Однажды женщина замечает поэтический талант у маленького мальчика и мечтает развить его, чтобы получился гениальный поэт. Но родители хотят, чтобы ребенок просто жил нормальной жизнью и не дают Лизе развернуть педагогическую деятельность. Поэтому однажды она решает взять все в свои руки и похитить малыша.

Человек, место, время и снова человек

Режиссер: Ким Ки Дук

В ролях: Чан Гын-сок, Ли Сон-джэ, Мина Фудзи, Ан Сон-ги, Рю Сын-бом, Дзё Одагири

Жанр: триллер

Новый фильм одного из самых известных южнокорейских режиссеров Ким Ки Дука рассказывает о путешествии большого корабля с разномастной толпой пассажиров на борту. В один прекрасный момент корабль отрывается от воды и взлетает в небо, а на борту начинает твориться полнейшее негуманное безобразие.

Клод Моне: Магия воды и света

Режиссер: Giovanni Troilo

Жанр: документальный

Документальное путешествие по самым знаменитым полотнам французского живописца, одного из основателей жанра импрессионизм Клода Моне.