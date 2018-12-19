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Что смотреть в кино на этой неделе 

Ivi.ru 1 час назад
На этой неделе российские кинотеатры оккупирует почти исключительно одна российская новогодняя комедия, так что, если вы не ценитель жанра, у вас есть хороший повод взять под мышку лыжи и отправиться на бодрящую прогулку по лесу, парку и т. д.

Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел

Режиссер: Илья Куликов
В ролях: Александр Петров, Сергей Бурунов, Александра Бортич, Роман Попов, Татьяна Бабенкова, София Каштанова
Жанр: комедия
Действие полнометражного спин-оффа сериала «Полицейский с Рублевки» развернется в канун Нового года. Гриша Измайлов узнает, что его родное отделение полиции «Барвиха Северное» вот-вот закроют, поэтому коллеги придумывают хитроумный план: они ограбят банк, потом раскроют преступление, вернут деньги, раскрываемость отдела повысится и благодарное начальство решит оставить их в покое. Разумеется, все пойдет не по плану.
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Воспитательница

Режиссер: Сара Коланджело
В ролях: Мэгги Джилленхол, Паркер Севак, Гаэль Гарсиа Берналь, Ато Блэнксон-Вуд, Майкл Чернус, Анна Барышников
Жанр: драма
Лиза — мать двоих детей — работает воспитательницей в детском саду, а еще у нее страсть к поэзии. Однажды женщина замечает поэтический талант у маленького мальчика и мечтает развить его, чтобы получился гениальный поэт. Но родители хотят, чтобы ребенок просто жил нормальной жизнью и не дают Лизе развернуть педагогическую деятельность. Поэтому однажды она решает взять все в свои руки и похитить малыша.
Купить билеты на фильм можно на Афише.

Человек, место, время и снова человек

Режиссер: Ким Ки Дук
В ролях: Чан Гын-сок, Ли Сон-джэ, Мина Фудзи, Ан Сон-ги, Рю Сын-бом, Дзё Одагири
Жанр: триллер
Новый фильм одного из самых известных южнокорейских режиссеров Ким Ки Дука рассказывает о путешествии большого корабля с разномастной толпой пассажиров на борту. В один прекрасный момент корабль отрывается от воды и взлетает в небо, а на борту начинает твориться полнейшее негуманное безобразие.
Купить билеты на фильм можно на Афише.

Клод Моне: Магия воды и света

Режиссер: Giovanni Troilo
В ролях: Элиза Ласовски
Жанр: документальный
Документальное путешествие по самым знаменитым полотнам французского живописца, одного из основателей жанра импрессионизм Клода Моне.
Купить билеты на фильм можно на Афише.
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