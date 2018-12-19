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Данила Козловский снимет новый фильм 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Данила Козловский собирается снять новый фильм, об этом он сообщил на Неделе российского кино в Нью-Йорке. Актер рассказал, что в основу картины лягут реальные исторические события.
Однако подробностями проекта Козловский делиться не стал, также держится в секрете дата начала съемок и выхода картины на широкий экран.
«Это большая, сложная картина, довольно амбициозная по своим художественным и творческим задачам — гораздо сложнее, чем «Тренер», гораздо больше с точки зрения бюджета, команды и масштаба темы. Фильм основан на реальных исторических событиях. Эта история эмоционально очень мне близка, ее хочется рассказать», — заявил Козловский.
Напомним, в апреле этого года актер представил публике свой режиссерский дебют — фильм «Тренер», который собрал в российском прокате более 13 миллионов долларов.
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