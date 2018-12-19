Серые мышки стали главным трендом в кино

Образ ничем не примечательного «маленького» человека, выходящего на борьбу с «большой» несправедливостью, продолжает завоёвывать мировой кинематограф. Именно такие героини (и герои) встречаются по крайней мере в трёх фильмах из списка лучших кинокартин 2018 года по версии журнала New Musical Express. News.ru разобрался, кто лидирует в этом рейтинге.

«Леди Бёрд», Грета Гервиг

Американская драматическая комедия о девушке Кристине, которая учится в строгой католической школе, но всей душой рвётся в Нью-Йорк. Отсюда желание самоутвердиться в довольно примитивной подростковой форме протеста: девушка красится в розовый цвет и просит всех называть её Леди Бёрд, помогает самой популярной девушке в школе отомстить монашке, которая оштрафовала ученицу за ношение мини-юбки, начинает встречаться с парнем и так далее. Когда бунтарка вырывается на «свободу», то первым делом напивается, доказывая зрителю, что её отличал от других только протест против «системы» и юношеский максимализм. Фильм о подростковом бунте заканчивается неожиданно философски, оставляя поле для трактовок.

«Чёрная Пантера», Райан Куглер

Творение Marvel Comics и покойного Стэна Ли не затрагивает тему сексизма, зато расизма — однозначно. Агрессивные захватчики долгие годы пытаются добраться до уникального металла, спрятанного в недрах заповедных земель, однако каждый раз на защиту угнетённых аборигенов встаёт дух саванны — Чёрная Пантера.

Фантастический боевик вошёл в топ-10 фильмов года по версии Американской киноакадемии и Национального совета кинокритиков США, а ещё он всерьёз претендует на «Оскар». Кинокритиков привлёк афроцентризм «Чёрной Пантеры» и почти весь чернокожий актёрский состав. Таким образом фильму удалось раздвинуть границы супергеройских лент, обычно снимающих белых актёров, а заодно вписаться в тренд на подчёркнутую политкорректность в искусстве. «Чёрная Пантера» также стала номинантом Гильдии актёров за лучшую каскадёрскую команду, и вполне заслуженно.

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури», Мартин Макдонах

Драма-обладатель двух «Оскаров» была изначально заточена на успех, ведь она поднимает тему борьбы маленького человека против большого несправедливого мира и властей. Бескомпромиссная главная героиня с честными глазами пытается мобилизовать полицию на расследование зверского убийства своей дочери. «Серая мышка» Милдред Хейс арендует три билборда на въезде в город и с их помощью пытается донести до полиции своё «фи». Расследование формально, конечно, идёт, однако никаких результатов женщина не добивается и скорее всего не добьётся никогда. С одной стороны упрямая Милдред не делает ничего противозаконного, с другой — неожиданно сталкивается с непониманием жителей маленького городка. Как в «Догвилле» Ларса фон Триера , здесь лучше ничем не выделяться, но этой женщине терять уже нечего.

«Реинкарнация», Ари Астер

Американский хоррор о скелетах в шкафу, которые в изобилии осыпаются на голову несчастной героини, оставшейся в особняке покойной матери. Вокруг Энни Грэхем разворачивается настоящий ад, а уютное родовое гнёздышко превращается в пристанище страха и скорбных семейных тайн, недаром фильм в оригинале называется «Наследие». При всей банальности сюжета «Реинкарнацию» признали лучшим ужастиком года сразу два престижных издания: журнал Forbes и портал Screen Rant.

«Простите за беспокойство», Бутс Райли

Оригинальная научно-фантастическая комедия об обычном чернокожем сотруднике колл-центра. Будни парня — это постоянное столкновение с презрением и безразличием на том конце провода. Однако всё меняется, когда Кассиус Грин по совету опытного коллеги начинает использовать в переговорах «белый голос». На этом режиссёр решил повременить и не ставить жирную точку на истории успеха, а переключился на социальные темы — забастовку работников.