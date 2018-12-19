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Первые детали сюжета спин-оффа «Броска кобры» 

Фильм.Ру 2 часа назад
Фото: Фильм.Ру
Несколько недель назад студия Paramount нашла режиссёра для спин-оффа франшизы "Бросок кобры", посвящённого Снэйк Айзу, а теперь в Сеть просочились первые подробности о сюжете фильма про безмолвного ниндзя.
По данным That Hashtag Show, картина станет приквелом и расскажет о молодом Снэйк Айзе, когда он ещё был уличным бойцом и обитал в Перу. Движимый желанием отомстить за смерть отца, Снэйк Айз отправляется в Японию вместе со своим лучшим другом Томми, известным как Сторм Шэдоу. Там героям предстоит пройти обучение в клане Арашикаге под руководством трёх легендарных мастеров боевых искусств.
Постановкой экшен-ленты займётся Роберт Швентке, известный по работе над двумя частями "Дивергента" и кинокомиксом "РЭД". Сценарий пишет Эван Спилиотопулос ("Красавица и чудовище", "Геракл", "Белоснежка и охотник 2"), продюсером выступает Брайан Голднер.
Процесс кастинга стартует в начале 2019-го, однако известно, что каскадёр и актёр Рэй Парк не вернётся к образу Снэйк Айза, поскольку продюсеры хотят найти исполнителя помоложе.
Премьера спин-оффа ожидается весной 2020 года.
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