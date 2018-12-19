Кто станет лучшим актером года

К концу подходит 2018 год, а значит киноманы подводят итоги. Уже составляются списки самых успешных и провальных проектов года, а фанаты голосуют за любимых исполнителей. Кто же претендует на звание лучшего актёра года?

1. Рами Малек . Актёр, который прежде был известен любителям телесериалов и довольно узкой группе любителей кино, стал в нынешнем году звездой мирового масштаба. На эту орбиту его вывела роль солиста группы Queen Фредди Меркьюри в байопике «Богемская рапсодия». Даже те, кому фильм не пришёлся по душе, отметили, что Рами феноменально вжился в образ Меркьюри и сыграл безукоризненно.

2. Том Круз . «Миссия невыполнима: Последствия» — шестая часть франшизы и, по мнению многих, одна из лучших. Первая «Миссия невыполнима» вышла в 1996 года и с тех пор роль агента Ханта Том Круз никому не отдавал. Крузу 56 лет, но он по-прежнему в завидной форме и подавляющую часть трюков исполняет сам. Мало кто не согласится, что Том — одна из ярчайших голливудских звёзд.

3. Николас Кейдж . Лет 15 назад Николас был в числе самых высокооплачиваемых артистов. Увы, в последние годы он выбирал проекты настолько неудачные, что его имя стало синонимом слова «неудачник». В этом году Кейдж сумел сделать, казалось бы, невозможное: он вернулся, восхитив самых строгих критиков ролью в триллере «Мэнди».

Каких ещё актёров могут назвать лучшими в 2018? Смотрите ролик и узнайте.