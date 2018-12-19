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Названы 5 самых ожидаемых фильмов 2019 года 

Рамблер 2 часа назад
Один из самых популярных сайтов о кинематографе IMDb заглядывает в будущее и публикует список самых ожидаемых фильмов следующего года. Неудивительно, но первое место в рейтинге занял супергеройский блокбастер «Капитан Марвел».
Рейтинг был составлен на основе собственной статистики кинобазы — при его составлении смотрели на количество просмотров страниц фильмов на IMDb.

1. Капитан Марвэл

В фильме летчица ВВС Кэрол Дэнверс, которую играет Бри Ларсон, сталкивается с инопланетной расой, обретает суперсилу и становится неуязвимой. Она учится управлять своими новыми способностями, чтобы потом противостоять могущественному врагу.

2. Мстители: Финал

В картине Мстители и Стражи Галактики сразятся в финальной битве с Таносом, владеющим всемогущей Перчаткой Бесконечности. В фильме собрались любимые персонажи блокбастера, которых исполняют Скарлетт Йоханссон, Роберт Дауни-младший, Брэдли Купер, Карен Гиллан, Крис Хемсворт, Крис Эванс и другие.

3. Люди Икс: Темный Феникс

Джин Грей, которую играет Дженнифер Лоуренс, обретает суперспособности, которые превращают ее в Темного Феникса. В картине рассказывается о юности Феникс и становлении героини.

4. Однажды в Америке

Фильм «Однажды в Америке», снятый легендарным режиссером Квентином Тарантино, рассказывает о телевизионном актере, который ищет свой путь к славе. История разворачивается на фоне событий, связанных с сектой Чарльза Мэнсона.

5. Ирландец

В этом фильме собрался звездный состав — режиссер картины Мартин Скорсезе, а в главных ролях Роберт Де Ниро и Аль Пачино. Картина повествует о Фрэнке Ширэне по прозвищу Ирландец, которому приписывают убийство 25 гангстеров.
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