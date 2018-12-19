Названы 5 самых ожидаемых фильмов 2019 года 

Один из самых популярных сайтов о кинематографе IMDb заглядывает в будущее и публикует список самых ожидаемых фильмов следующего года. Неудивительно, но первое место в рейтинге занял супергеройский блокбастер «Капитан Марвел».
Рейтинг был составлен на основе собственной статистики кинобазы — при его составлении смотрели на количество просмотров страниц фильмов на IMDb.
1. Капитан Марвэл
В фильме летчица ВВС Кэрол Дэнверс, которую играет Бри Ларсон, сталкивается с инопланетной расой, обретает суперсилу и становится неуязвимой. Она учится управлять своими новыми способностями, чтобы потом противостоять могущественному врагу.
2. Мстители: Финал
В картине Мстители и Стражи Галактики сразятся в финальной битве с Таносом, владеющим всемогущей Перчаткой Бесконечности. В фильме собрались любимые персонажи блокбастера, которых исполняют Скарлетт Йоханссон, Роберт Дауни-младший, Брэдли Купер, Карен Гиллан, Крис Хемсворт, Крис Эванс и другие.
3. Люди Икс: Темный Феникс
Джин Грей, которую играет Дженнифер Лоуренс, обретает суперспособности, которые превращают ее в Темного Феникса. В картине рассказывается о юности Феникс и становлении героини.
4. Однажды в Америке
Фильм «Однажды в Америке», снятый легендарным режиссером Квентином Тарантино, рассказывает о телевизионном актере, который ищет свой путь к славе. История разворачивается на фоне событий, связанных с сектой Чарльза Мэнсона.
5. Ирландец
В этом фильме собрался звездный состав — режиссер картины Мартин Скорсезе, а в главных ролях Роберт Де Ниро и Аль Пачино. Картина повествует о Фрэнке Ширэне по прозвищу Ирландец, которому приписывают убийство 25 гангстеров.