Названы 5 самых ожидаемых фильмов 2019 года

Один из самых популярных сайтов о кинематографе IMDb заглядывает в будущее и публикует список самых ожидаемых фильмов следующего года. Неудивительно, но первое место в рейтинге занял супергеройский блокбастер «Капитан Марвел».

Рейтинг был составлен на основе собственной статистики кинобазы — при его составлении смотрели на количество просмотров страниц фильмов на IMDb.

1. Капитан Марвэл

В фильме летчица ВВС Кэрол Дэнверс, которую играет Бри Ларсон , сталкивается с инопланетной расой, обретает суперсилу и становится неуязвимой. Она учится управлять своими новыми способностями, чтобы потом противостоять могущественному врагу.

2. Мстители: Финал

3. Люди Икс: Темный Феникс

Джин Грей, которую играет Дженнифер Лоуренс , обретает суперспособности, которые превращают ее в Темного Феникса. В картине рассказывается о юности Феникс и становлении героини.

4. Однажды в Америке

Фильм «Однажды в Америке», снятый легендарным режиссером Квентином Тарантино , рассказывает о телевизионном актере, который ищет свой путь к славе. История разворачивается на фоне событий, связанных с сектой Чарльза Мэнсона.