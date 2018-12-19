Disney показал первые кадры грядущего «Аладдина»

Студия Disney, работающая над ремейком знаменитого мультфильма «Аладдин», наконец поделилась долгожданными кадрами из нового фильма. Они были опубликованы в журнале Entertainment Weekly.

Зрители, наконец, смогли увидеть Уилла Смита в образе знаменитого обаяшки Джинни. Партнерами Смита по фильму стали актеры Мена Массуд (Аладдин) и Наоми Скотт (Жасмин). Герои также появились вместе на обложке журнала.

В режиссерском кресле проекта оказался знаменитый Гай Ритчи, и это как минимум показатель того, что фильм точно не будет скучным. Сценаристом выступил Джон Огаст , работавший со знаменитым безумцем Тимом Бертоном

«Аладдин» — это история молодого уличного воришки Аладдина, мечтающего однажды стать султаном и завоевать сердце принцессы Жасмин. Совершенно внезапно в его руках оказывается волшебная лампа, и Джинни воплощает его мечту в реальность.