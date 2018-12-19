Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Аквамен
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Щелкунчик и четыре королевства
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Хроники хищных городов
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Робин Гуд: Начало
Боевик, Приключение, Триллер
Купить билет
Человек-паук: Через вселенные
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Ральф против интернета
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Бамблби
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Всё или ничего
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
BTS LOVE YOURSELF TOUR IN SEOUL
Документальный, Музыкальный
Купить билет
Заповедник
Комедия
Купить билет
Звезда родилась
Мюзикл, Мелодрама
Купить билет
Братья Систерс
Вестерн, Боевик, Приключение
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Холодная война
Исторический, Мелодрама, Драма
Купить билет
Под Сильвер-Лэйк
Триллер, Комедия, Драма
Купить билет
МУЛЬТ в кино. Выпуск 86. Самые тёплые серии!
Мультфильм
Купить билет
Близнецы
Триллер, Ужасы
Купить билет

Disney показал первые кадры грядущего «Аладдина» 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Entertainment Weekly
Студия Disney, работающая над ремейком знаменитого мультфильма «Аладдин», наконец поделилась долгожданными кадрами из нового фильма. Они были опубликованы в журнале Entertainment Weekly.
Зрители, наконец, смогли увидеть Уилла Смита в образе знаменитого обаяшки Джинни. Партнерами Смита по фильму стали актеры Мена Массуд (Аладдин) и Наоми Скотт (Жасмин). Герои также появились вместе на обложке журнала.
В режиссерском кресле проекта оказался знаменитый Гай Ритчи, и это как минимум показатель того, что фильм точно не будет скучным. Сценаристом выступил Джон Огаст, работавший со знаменитым безумцем Тимом Бертоном.
«Аладдин» — это история молодого уличного воришки Аладдина, мечтающего однажды стать султаном и завоевать сердце принцессы Жасмин. Совершенно внезапно в его руках оказывается волшебная лампа, и Джинни воплощает его мечту в реальность.
Entertainment Weekly
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неудачные дубли из сериала «Игра престолов»
Аристарх Венес: «У меня много вопросов к себе»
Серые мышки стали главным трендом в кино
Ирина Феофанова: куда пропала звезда 90-х
Первые детали сюжета спин-оффа «Броска кобры»
Видео
02:15
Джон Сноу приручает Беззубика
Актеры
00:42
Страхи, сомнения и любовь Галины Волчек
Актеры
02:38
Что стало с актерами сериала «Бригада»
Актеры
03:03
Каким будет фильм «Король Лев»
Фильмы
03:35
Неудачные дубли из сериала «Игра престолов»
Сериалы Актеры
10:11
Кто станет лучшим актером года
Фильмы
01:23
Фильмы, которые были запрещены в СССР
Фильмы
05:10
Как сложились жизни актеров из «Зимней вишни»
Актеры Фильмы
04:51
«Все фальшивое»: как снимают новогодние «огоньки»
ТВ
02:57
Как песни Высоцкого спасли фильм
Фильмы Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение