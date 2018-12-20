Сцена с подкидышем стала испытанием для актрисы 

Роль младшего сержанта Синичкиной в фильме «Место встречи изменить нельзя» прославила Наталью Данилову на всю страну. Актриса воплотила на экране образ идеальной советской девушки, которая готова не только отважно служить на благо родины, но и взять на воспитание подкидыша и заботиться о нем, как о своем сыне. После выхода картины на экран к Даниловой не раз на улице подходили женщины и с восхищением сообщали, что назвали своих дочек в честь ее героини Варями. Но никто из поклонниц не догадывался, что сама артистка пережила личную драму, а главная сцена с младенцем, в которой показано, как в девушке просыпается чувство материнства к чужому ребенку, стала для нее настоящим испытанием. Данилова никак не могла перепеленать малыша, а во время одного из дублей даже потеряла сознание. В перерыве к расстроенной партнерше по кадру подошел Высоцкий, решивший поддержать ее. Актриса призналась ему, что эпизод ребенком ей сложно играть потому, что несколько лет назад она по ошибке врачей потеряла собственное дитя — у нее случился выкидыш, после этого наступил разлад в семье, и муж Даниловой ушел от нее. Узнав о трагедии в жизни своей коллеги, Высоцкий не только искренне посочувствовал актрисе, найдя для нее слова утешения, но и помог ей собраться с духом и сконцентрироваться на роли. Данилова не раз с благодарностью к Высоцкому вспоминала этот момент, ведь он очень помог ей в той сложной ситуации.