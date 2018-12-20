Итоги-2018: 10 лучших российских фильмов года

Продолжаем подводить итоги года. В этот раз предлагаем вам вспомнить, как идут дела у российского кинематографа. Несмотря на то что драма Константина Хабенского "Собибор" не прошла в шорт-лист номинации "Лучший иностранный фильм" премии "Оскар", поводов для грусти нет. 2018 год подарил нам много по-настоящему достойных фильмов.

"Довлатов"

Для кого: для читающих

Язык никак не повернется назвать фильм Алексея Германа-младшего байопиком Сергея Довлатова , одного из главных советских писателей второй половины ХХ века. Зато те несколько дней из жизни, которым посвящен фильм, это прекрасная реконструкция советской действительности и по-довлатовски ироничное и меланхоличное кино о постоянном соперничестве художника и давящего государства.

"Лето"

Для кого: для меломанов

По злой иронии самое свободолюбивое кино этого года снял человек, который сидит под домашним арестом. "Лето", как и "Довлатов", совсем не жизнеописание деятелей поздней советской культуры, а кино про отдельную эпоху, ее людей и их радости и переживания. Грустное кино о том, что иногда нужно сделать шаг в сторону, умерить свои амбиции и помочь талантливому человеку стать великим.

"Сердце мира"

Для кого: для робких

Обладатель Гран-при "Кинотавра" чувственная драма от дуэта Натальи Мещаниновой Бориса Хлебникова , в прошлом году подарившего нам "Аритмию", которая тоже получила главный приз смотра. Фильм рассказывает историю простого ветеринара по имени Егор, который работает в тренировочном лагере для собак. С семьей хозяина парень поддерживает дружеские отношения, но общаться с собаками и другими животными ему намного легче.

"Человек, который удивил всех"

Для кого: для фаталистов

Еще один фестивальный хит в списке вообще этот год на удивление богат на российские фильмы, которые неплохо показали себя на международных смотрах. Картина Наташи Меркуловой и Алексея Чупова грустная история деревенского мужика, который узнает о том, что скоро умрет. Решение приходит из ниоткуда: нужно поменять личность, став женщиной, тогда смерть получится обмануть. Провокационное и притчеобразное кино про обязательные перемены, на которые обязан идти человек, чтобы выжить, влюбляет в себя и заставляет ненавидеть. Для российского кино такой баланс большая редкость.

"История одного назначения"

Для кого: для тех, кто в споре "Достоевский или Толстой " выбирает последнего

Судебная драма прямиком из XIX века, в которой молодой, но уже бородатый граф Лев Николаевич Толстой пытается разобраться в смерти пехотинца и спасти невиновного столичного поручика от трибунала. Литературный сценарий Авдотьи Смирновой заставит зрителя вспомнить, что происходящее на экране не просто история на злобу дня, а конфликт из разряда вечных.

"Кислота"

Для кого: для тех, кто не может предложить миру ничего, кроме зарядки от айфона

Амбициозный режиссерский дебют актера Александра Горчилина (снимался, к примеру, в "Лете" Кирилла Серебренникова ) попытка ни много ни мало поймать цайтгайст и рассказать, как тяжело живется столичной богеме. Среди них Саша и Петя, которые после самоубийства своего друга уходят в опасный путь саморазрушения. Горчилин хоть и пытается с излишней серьезностью осмыслить нашу эпоху и даже говорит афоризмами, делает это безусловно талантливо.

"Подбросы"

Для кого: для тех, кто хочет хоть что-то почувствовать

Еще один молодой режиссер в списке в этот раз Иван И. Твердовский, который к 29 годам успел снять целых три картины. Его новый фильм как бы закрывает трилогию "российской аномалии" вслед за "Классом коррекции" про девушку-инвалида и "Зоологией" о женщине с хвостом выходят "Подбросы" про детдомовца, который не чувствует боли. Снова гротескное и метафоричное кино про одиночество, но в этот раз масштабом с античную трагедию.

"Мешок без дна"

Для кого: для тех, кто не боится черно-белого кино

Казалось бы, после "Расемона" Акиры Куросавы никто не замахнется на экранизацию рассказа Рюноскэ Акутагавы "В чаще". А вот Рустам Хамдамов замахнулся и перенес японскую историю на отечественную почву. Императору Александру Второму рассказывают расемоноподобную историю убийства царевича, в которой у каждого героя и даже покойника есть собственная версия произошедшего. "Мешок без дна" это прежде всего целая палитра образов, а уже потом запутанная детективная история.

"Война Анны"

Для кого: для тех, кто устал от патриотичного кино о войне

Вторая мировая война. Семью маленькой Анны расстреливают она случайно выживает и начинает прятаться в нерабочем камине. В течение следующих двух лет маленькая чумазая девочка пытается выжить, воруя объедки со стола и сыр из мышеловки. К сожалению, это тактильное кино, заставляющее зрителя в течение всего хронометража переживать за судьбу героини, затаив дыхание, так и не добралось до российского проката, оставшись лишь фестивальным напоминанием, что фильмы о войне это не всегда танки, взрывы и громкие подвиги.

"Хрусталь"

Для кого: для тех, у кого проснулась ностальгия по 90-м

Один из главных фильмов года режиссерский дебют Дарьи Жук о девушке, которая пытается в середине 90-х уехать из Минска в Чикаго. Конечно, "Хрусталь" это белорусский фильм, но не включить его в подборку было бы неправильно. В отличие от прошлогодней "Тесноты" Кантемира Балагова и "Нашла коса на камень" Анны Крайс, Дарья Жук переосмысляет 90-е ярко, иронично и с такой теплотой, что фильму не избежать толпы фанатов и культового статуса для постсоветского кинематографа.