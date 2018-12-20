Вышел первый трейлер обновленного «Хеллбоя»

В Сети появился первый трейлер нового фильма «Хеллбой», представленный киностудией Lionsgate Movies. В мировой прокат картина выйдет 10 января 2019 года, а в российский — 11 апреля 2019 года.