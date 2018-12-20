Вышел первый трейлер обновленного «Хеллбоя» 

В Сети появился первый трейлер нового фильма «Хеллбой», представленный киностудией Lionsgate Movies. В мировой прокат картина выйдет 10 января 2019 года, а в российский — 11 апреля 2019 года.
Режиссером фантастической картины выступил Нил Маршал, известный по работе над несколькими эпизодами сериалов «Игра престолов», «Черные паруса», «Мир Дикого Запада» и «Ганнибал». Создатель персонажа Хеллбоя Майк Миньола написал сценарий и к перезапуску кинокомиксной франшизы совместно с Эндрю Косби и Кристофером Голденом.
В роли рогатого борца с нечистью выступит Дэвид Харбор, вместе с ним в фильме снимутся Милла Йовович, Иэн МакШейн, Саша Лэйн и Дэниэл Дэ Ким.