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Вышел первый трейлер обновленного «Хеллбоя» 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Хеллбой"
В Сети появился первый трейлер нового фильма «Хеллбой», представленный киностудией Lionsgate Movies. В мировой прокат картина выйдет 10 января 2019 года, а в российский — 11 апреля 2019 года.
Режиссером фантастической картины выступил Нил Маршал, известный по работе над несколькими эпизодами сериалов «Игра престолов», «Черные паруса», «Мир Дикого Запада» и «Ганнибал». Создатель персонажа Хеллбоя Майк Миньола написал сценарий и к перезапуску кинокомиксной франшизы совместно с Эндрю Косби и Кристофером Голденом.
В роли рогатого борца с нечистью выступит Дэвид Харбор, вместе с ним в фильме снимутся Милла Йовович, Иэн МакШейн, Саша Лэйн и Дэниэл Дэ Ким.
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