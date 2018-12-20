Герои Marvel могут стать участниками Первой мировой войны

В итальянских СМИ появилась информация о том, что студия Marvel планирует весной будущего года начать работу над фильмом, посвященным Первой мировой войне.

Как сообщает издание Comic Book, уже даже выбрано место, где будут проходить съемки: окрестности итальянской коммуны Раккониджи.

Есть предположения, что действие будет посвящено событиям в Сараево в 1914 году, когда убили эрцгерцога Франца Фердинанда. Напомним, что это событие и послужило поводом для начала Первой мировой войны.

Также представители иностранных СМИ предполагают, что на передовую создатели новой картины отправят супергероев вселенной Marvel. Возможно, речь идет о расе суперлюдей, которых в серии комиксов называют Вечными.

Однако стоит отметить, что руководство студии Marvel эту информацию пока не подтвердило. Тем не менее, известно, что съемки одного из новых фильмов о супергероях действительно планируют начать в апреле-мае 2019 года. Правда, о какой картине идет речь, не упоминается.