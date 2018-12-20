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Как встретишь: 5 фильмов о безумной новогодней ночи 

Партнерский материал 4 часа назад
Фото: кадр из фильма «200 сигарет»
Когда все летит кувырком, но заканчивается по-праздничному.
Новогодняя ночь обещала быть идеальной, но что-то пошло не так? Не расстраивайтесь. Кино говорит нам, что это, скорее всего, только к лучшему. Вместе с онлайн-кинотеатром Okko подобрали для вас 5 фильмов про новогодние неурядицы, которые в итоге оборачиваются к лучшему.

«200 сигарет»

1999 г., режиссер Риса Брэймон Гарсиа, в ролях: Кейт Хадсон, Пол Радд, Кортни Лав, Кристина Риччи, Кейси Аффлек, Бен Аффлек.
Нью-Йорк, начало 1980-х. Компания молодых людей собирается на вечеринку, и почти все страшно опаздывают. Кейтлин и Бриджет решили, что, пока не найдут себе пару, никуда не пойдут; Вэл и Стефи заблудились; Кевин только что расстался с девушкой и вообще не хочет никуда идти — в отличие от Эрика, который как раз приходит на праздник, но только для того, чтобы объясниться с Моникой.

«Ирония судьбы, или с легким паром»

1975 г., режиссер Эльдар Рязанов, в ролях: Андрей Мягков, Барбара Брыльска, Юрий Яковлев, Александр Ширвиндт, Георгий Бурков, Лия Ахеджакова, Ольга Науменко.
кадр из фильма «Ирония судьбы, или с легким паром»
Культовая картина, разошедшаяся на цитаты. История о том, как мужчина, напившись, нечаянно улетел в Ленинград и встретил там свою любовь — главный новогодний фильм страны уже больше сорока лет.

«О чем еще говорят мужчины»

2011 г., режиссер Дмитрий Дьяченко, в ролях: Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин, Ростислав Хаит, Алена Бабенко, Елена Подкаминская, Екатерина Вилкова.
кадр из фильма «О чем еще говорят мужчины»
Вечер 31 декабря. Пока жены ждут мужчин дома, Леша, Саша, Слава и Камиль заперты в Сашином офисе: он ввязался в конфликт на дороге и теперь скрывается, опасаясь расправы и призвав на помощь друзей. За те несколько часов, что приятели проведут взаперти, они многое успеют: и поговорить за жизнь, и выпить, и даже устроить шоу.

«Страна чудес»

2015 г., режиссеры: Дмитрий Дьяченко, Максим Свешников, в ролях: Елена Яковлева, Федор Добронравов, Александр Паль, Олеся Железняк, Сергей Лавыгин.
кадр из фильма «Страна чудес»
Сборник новелл о том, как встречают Новый год в России. Неопытный постовой впервые выходит в патруль, в то время как его жена вот-вот должна родить; четверо приятелей во что бы то ни стало должны попасть в столицу в нелетную погоду; селянин встречает пришельцев, которые предсказывают, что близится конец света. Каждому придется как-то выпутываться, но все будет хорошо, ведь Россия — страна чудес!

«Страна ОЗ»

2015 г., режиссер Василий Сигарев, в ролях: Яна Троянова, Гоша Куценко, Алексей Ильенков, Александр Баширов, Евгений Цыганов, Инна Чурикова, Юлия Снигирь.
кадр из фильма «Страна ОЗ»
Ленка Шабадинова собирается подработать в новогоднюю ночь, отдежурив смену в ларьке. Только до ларька еще надо добраться: телефон разрядился, точного адреса нет, и путь к месту назначения превращается в настоящую одиссею, смешную и трагическую. Фильм стал одной из самых заметных лент 2015 года и получил две награды «Кинотавра»: приз имени Григория Горина за лучший сценарий и приз Гильдии киноведов и кинокритиков.
Вам подарок от онлайн-кинотеатра Okko! Активируйте специальный новогодний промокод 201902 и в течение 20 дней смотрите фильмы этой подборки, а также любые из 20 000 лент пакета подписок «Оптимальный» совершенно бесплатно.
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