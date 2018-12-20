Самые классные трейлеры последних месяцев

Если вы не сумели попасть в кинотеатр в ноябре и не увидели трейлеры новых фильмов, которые выйдут в ближайшие несколько месяцев, то сейчас самое время восполнить пробел. Эти трейлеры, представленные в прошлом месяце, заслуживают внимания.

1. «Хроники хищных городов». Фантастическая приключенческая история из будущего о городах-гигантах, двигающихся на колёсах и пожирающих мелкие городки, — продукт совместной работы новозеландских и американских киношников. В числе продюсеров фильма Питер Джексон , снявший трилогию «Властелин колец».

2. «Битва за Землю». Ещё одна фантастическая лента рассказывает про борьбу землян с пришельцами, захватившими планету десятилетием ранее. Режиссёр триллера — Руперт Уайатт , снявший в 2011 успешный боевик «Восстание планеты обезьян».

3. «Король Лев». Студия «Дисней» взялась за адаптацию классического мультфильма «Король Лев» (1994) для кино. Анимированные герои, которые когда-то полюбились зрителям, предстанут на экране ожившими, и их смогут оценить уже дети тех, кто когда-то плакал во время мультфильма под музыку Элтона Джона

Смотрите ролик и узнайте о других любопытных трейлерах, которые вышли в ноябре.