Лучшие фильмы Мартина Скорсезе

Американский режиссёр Мартин Скорсезе — один из самых влиятельных в киноиндустрии. К 76 годам он снял несколько десятков картин, почти каждая из которых становилась громким событием. Эти фильмы уже можно назвать классическим, и посмотреть их стоит каждому, кто интересует кинематографом.

1. «Таксист» (1976). Лента о ветеране войны во Вьетнаме, который работает таксистом. Главную роль в «Таксисте» сыграл Роберт Де Ниро , который стал любимцем режиссёра на долгие годы. Лента открыла и юную звезду: в ней появилась 16-летняя Джоди Фостер , ныне голливудская легенда.

2. «Бешеный бык» (1980). Новая работа Скорзесе и Де Ниро рассказывает историю боксёра, жизнь которого сложилась не лучшим образом. Фильм снят по заурядной книге воспоминаний главного героя, но благодаря Скорсезе и Де Ниро он превратился в культовый. Роберт Де Ниро за роль в «Бешеном быке» получил «Оскар».

3. «Славные парни». Один из самых известных фильмов режиссёра раскрывает историю становления мафиози. «Славные парни» неизменно входят в список шедевров кинематографа прошлого века. В главной роли выступил снова Де Ниро, компанию ему составил Рей Лиотта, после выхода фильма ставший кумиром публики.

О фильмах, снятых Мартином Скорсезе в 21 веке, расскажет видео.