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Что помогло Тихонову убедительно сыграть Штирлица 

Рамблер 1 час назад
Татьяна Лиознова, получив сценарий «Семнадцати мгновений весны» задумала изменить его. Режиссеру хотелось, чтобы образ главного героя выглядел на экране более содержательным и глубоким. Для этого Лиознова решила использовать специальный прием, который она впоследствии назвала «молчание как действие». По ходу фильма Штирлиц подолгу молчит, а его мысли озвучивает закадровый голос. У Вячеслава Тихонова не сразу получилось сыграть эти сцены, хотя коллеги по съемочной площадке и высмеивали его за то, что его персонаж постоянно находится в состоянии задумчивости, ведь молчать в кадре куда проще, чем говорить реплики. Но оказалось, что изображать внутренний диалог героя на камеру не так уж и легко, Лиознова все время требовала от актера особое сосредоточенное выражение лица. На съемку «молчаливых» эпизодов уходило очень много времени, а Тихонов все пытался подобрать правильную мимику. Но однажды режиссер, расстроенная очередным недостаточно хорошим дублем, предложила актеру не просто молчать, а вспоминать в уме таблицу умножения. Эта уловка помогла народному артисту, в мыслях он прокручивал арифметические примеры и выглядел при этом очень напряженным и серьезным. Именно благодаря школьной математике образ советского разведчика Штирлица получился у Тихонова таким насыщенным и масштабным.
Комментарии
Фильмы , Актеры , Видео , Вячеслав Тихонов , Татьяна Лиознова
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