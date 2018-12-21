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Disney собирается переснять «Один дома» 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Один дома"
Поклонников фильма «Один дома» ждут приятные новости. Студии Disney и Fox собираются перезапустить известную франшизу — об этом сообщает портал Splash Report.
Для написания сценария к новому фильму были приглашены Майки Дэй и Стритер Сиделл. Это они придумали веселый скетч «Призрачный лифт» с Томом Хэнксом в роли Дэвида С. Пампкинса. В настоящий момент идут поиски режиссера.
Уилл Феррелл приглашен на одну из главных ролей, к нему, возможно, присоединится Мелисса МакКарти, с ней ведутся переговоры. Но самое интересное то, что, вероятно, к образу Кевина МакКалистера может вернуться и Маколей Калкин. Отмечается, что новый фильм нельзя назвать прямым ремейком, скорее, сиквелом в духе «Джуманджи: Зов джунглей».
Напомним, на днях Калкин повторил сцены из фильма «Один дома». Он снова остался дома в канун Рождества. В современном мире проводить праздники в одиночестве знаменитому Кевину стало куда проще, и не только потому, что теперь он взрослый. Все проблемы за него решает голосовой помощник сервиса Google, который помогает делать работу по дому и разбираться с воришками.
Комментарии
Фильмы , Уилл Феррелл , Том Хэнкс , Мелисса Маккарти , Маколей Калкин , Google
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