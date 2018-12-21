В Сети появился финальный трейлер фильма «Время возмездия» с Николь Кидман в главной роли. В картине актриса появилась в непривычном для себя образе и сыграла детектива полиции Лос-Анджелеса.
По сюжету детектив работала под прикрытием в одной из калифорнийских преступных банд, но запланированная спецоперация прошла неудачно. Спустя много лет героине Николь Кидман вновь предстоит встретиться с лидером этой банды, который хочет вернуть детектива к преступным делам.
Также в фильме снимаются Татьяна Маслани, Тоби Кеббелл, Брэдли Уитфорд, Скут МакНэйри и Наталья Кордова-Бакли и другие.
Режиссером картины выступила Карин Кусама, известная по своей работе над сериалом "Миллиарды", а сценарий написали Фил Хэй и Мэтт Манфреди. В российский прокат «Время возмездия» выйдет 14 марта 2019 года.