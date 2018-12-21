Фильмы, которым публика аплодировала стоя

Выразить удовольствие от просмотра спектакля зрители могут громкими аплодисментами. В кинозале хлопать не принято, но иногда на премьерных показах действительно выдающимся лентами тоже аплодируют.

Одним из фильмов, встреченных аплодисментами на кинофестивалях, стала картина режиссёра Спайка Ли «Чёрный клановец» (2018). Драма с элементами комедии повествует о полицейском, который проник в ряды Ку-клукс-клана, организации, провозглашающей превосходство белых людей, и развалил её. Пикантность ситуации в том, что полицейский — темнокожий. В картине присутствует критика действий администрации нынешнего президента США в 2017 году. Тогда в городе Шарлотсвилл разразился скандал с участием расистов, а Дональд Трамп не выразил осуждения. Зрители, посмотревшие фильм на фестивале в Каннах, после финальных титров поднялись в течение шести минут аплодировали картине. К ним присоединились и члены жюри. Совсем недавно «Чёрный клановец» Американский институт киноискусства внёс «Чёрного клановца» в список лучших картин 2018 года.

Какой ужастик заставил публику в Каннах устроить восьмиминутную овацию и как независимый американский проект смог впечатлить киноманов? Видео рассказывает о фильмах, которые по-настоящему затронули зрителей.