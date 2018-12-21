В Сети появился трейлер новых «Людей в черном»

В Сети появился первый трейлер новых «Людей в черном»

Официальное видео опубликовано на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment.

Фанаты знаменитой франшизы «Люди в черном» наконец смогли увидеть, что ожидает новых героев в продолжении фантастической комедии. Согласно сюжету картины, в секретной организации, контролирующей деятельность инопланетян на Земле, появился «крот». Главным героям необходимо понять, кто же им является.