В Сети появился трейлер новых «Людей в черном»

Официальное видео опубликовано на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment.
Фанаты знаменитой франшизы «Люди в черном» наконец смогли увидеть, что ожидает новых героев в продолжении фантастической комедии. Согласно сюжету картины, в секретной организации, контролирующей деятельность инопланетян на Земле, появился «крот». Главным героям необходимо понять, кто же им является.
Напомним, что фильм получил название «Люди в черном: Интернэшнл» и является спин-оффом популярной франшизы с Уиллом Смитом и Томми Ли Джонсом в главных ролях. Новых героев-агентов сыграли Крис Хемсворт и Тесса Томпсон, режиссером картины выступил Феликс Гэри Грей.
Напомним, что первые три части «Людей в черном» снял режиссер Барри Зонненфельд, картины сумели завоевать любовь зрителей и собрать хорошие кассы. Повторить успех оригинальных фильмов надеются и создатели нового фильма. Его мировая премьера состоится в мае 2019 года. В российский прокат «Люди в черном: Интернэшнл» выйдут в июне.