Неожиданные факты о фильме «Один дома»

Фильм «Один дома» миллионы людей обязательно смотрят во время новогодних праздников. Семейная комедия 90-х завоевала сердца зрителей всего мира и остается любима по сей день. Но, разумеется, многое осталось за кадром.

Актерский состав фильма сейчас, конечно, нам кажется идеальным. Вряд ли можно было бы представить кого-то другого в роли Кевина или одного из двух бандитов. Тем не менее, авторы фильма изначально планировали в роли Гарри снимать Роберта Де Ниро , но актер отказался. Интересно, не пожалел?

Кадр из фильма "Один дома"

А сокрушаться по этому поводу Де Ниро вполне мог бы: картина вошла в Книгу Рекордов Гинесса как комедия, собравшая в прокате больше денег, чем другие.

Официальной «эмблемой» фильма «Один дома» стал кадр, где Кевин держит руки возле лица и кричит. А навеяна она была сюжетом картины Эдварда Мунка «Крик».

Помните черно-белый фильм, который периодически просматривал Кевин в одиночестве? У него даже есть название: «Ангелы с грязными душами». Но на самом деле такой картины не существовало. Необходимые эпизоды сняли специально для фильма «Один дома».

А еще Кевин довольно часто использует в своих «шалостях» диктофон. На самом деле гаджет являлся концепт-версией аппарата Talkboy, которую не планировали выпускать в продажу. Но после выхода фильма производители пересмотрели свою точку зрения.

В фильме есть эпизод, когда Кевин кладет на лицо злодея Марва огромного паука. Тарантул и в самом деле был настоящим. А актеру Дэниелу Стерну было необходимо изобразить на лице ужас, но сделать это следовало абсолютно беззвучно. В противном случае, испугавшись, паук мог актера укусить. Стерн прекрасно справился с задачей, по сути, рискуя собственной жизнью. А звук наложили позднее.

Кадр из фильма "Один дома"

Кстати, бандиты в обеих частях фильма получали многочисленные травмы. Зрителей они веселили. Комедия же, как не посмеяться. На самом же деле, большинство травм, которые получали злодеи, согласно сюжету, в реальной жизни могли бы иметь крайне серьезные последствия для здоровья, а в некоторых случаях неминуемо привели бы к смерти. И это не просто слова: этот факт подтвердили ученые.