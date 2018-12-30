«Ирония судьбы, или С легким паром!»: цифры и факты

Любимый многими поколениями фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" вышел на экраны 1 января в далеком 1976 году, и с тех пор без него не обходится ни один традиционный Новый год. В нашей подборке — малоизвестные факты в цифрах.

2 бутылки водки изъял Рязанов у актеров. В первый день съемки пришлось остановить, когда актеры напились в кадре, а на следующий — произвести обыск и снимать "по-трезвому". По иронии судьбы, в фильм вошли кадры отснятые в первый "пьяный" день. Кстати, съемки проходили цокольных помещениях "Мосфильма", и там было очень холодно.

26 рублей пришлось бы потратить Наде на продукты к новогоднему столу или 20% от зарплаты (в среднем учителя получали 130 рублей). В наши дни тот же набор обошелся бы в 3500 рублей или 7% от средней зарплаты учителя в 50 000 рублей.

34 года было героине Барбары Брыльски , по сценарию. Тот редкий случай, когда возраст персонажа совпадает с возрастом актера. К слову, герою Андрея Мягкова было столько же лет, сколько и самому актеру.

113 — номер дома на проспекте Вернадского в Москве, который "снимался" в ленинградских эпизодах. Дом Жени Лукашина расположился по адресу проспект Вернадского,125. В 2003 году на домах были установлены мемориальные таблички.

На XXVI съезде КПСС в 1981 году Леонид Брежнев упомянул фильм в своем докладе. Речь шла о том, чтобы "всё окружающее нас несло на себе печать красоты, хорошего вкуса", например, в градостроительстве.

10,3 млн рублей стоила бы квартира Жени Лукашина и его мамы в наши дни, по оценке риелторов.

Евгений Мягков и Барбара Брыльска сыграли роли второго плана.

2 года показ картины был запрещен на Украине, в прошлом году запрет наконец-то сняли.