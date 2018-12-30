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«Ирония судьбы, или С легким паром!»: цифры и факты 

Рамблер 6 часов назад
Любимый многими поколениями фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" вышел на экраны 1 января в далеком 1976 году, и с тех пор без него не обходится ни один традиционный Новый год. В нашей подборке — малоизвестные факты в цифрах.
2 бутылки водки изъял Рязанов у актеров. В первый день съемки пришлось остановить, когда актеры напились в кадре, а на следующий — произвести обыск и снимать "по-трезвому". По иронии судьбы, в фильм вошли кадры отснятые в первый "пьяный" день. Кстати, съемки проходили цокольных помещениях "Мосфильма", и там было очень холодно.
26 рублей пришлось бы потратить Наде на продукты к новогоднему столу или 20% от зарплаты (в среднем учителя получали 130 рублей). В наши дни тот же набор обошелся бы в 3500 рублей или 7% от средней зарплаты учителя в 50 000 рублей.
34 года было героине Барбары Брыльски, по сценарию. Тот редкий случай, когда возраст персонажа совпадает с возрастом актера. К слову, герою Андрея Мягкова было столько же лет, сколько и самому актеру.
113 — номер дома на проспекте Вернадского в Москве, который "снимался" в ленинградских эпизодах. Дом Жени Лукашина расположился по адресу проспект Вернадского,125. В 2003 году на домах были установлены мемориальные таблички.
На XXVI съезде КПСС в 1981 году Леонид Брежнев упомянул фильм в своем докладе. Речь шла о том, чтобы "всё окружающее нас несло на себе печать красоты, хорошего вкуса", например, в градостроительстве.
10,3 млн рублей стоила бы квартира Жени Лукашина и его мамы в наши дни, по оценке риелторов.
21 декабря 2007 года состоялась премьера продолжения фильма, которое снял Тимур Бекмамбетов. Главные роли исполнили Константин Хабенский, Сергей Безруков и Елизавета Боярская.
Евгений Мягков и Барбара Брыльска сыграли роли второго плана.
2 года показ картины был запрещен на Украине, в прошлом году запрет наконец-то сняли.
Комментарии15
Фильмы , Видео , Андрей Мягков , Елизавета Боярская , Константин Хабенский , Барбара Брыльска , Леонид Брежнев , Тимур Бекмамбетов , КПСС
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